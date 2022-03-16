Обосновавшаяся в Дубае Елена Блиновская погрязла в убытках: куда делись миллионы главной марафонщицы страны

Елена Блиновская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Главная инфоцыганка страны" Елена Блиновская в непростое для страны время улетела на арабские берега: оказалось, российская марафонщица стала резидентом Дубая и планирует в ближайшие годы осесть на местной "даче". Причем, получилось это случайно.

- В кои-то веки решила оформить такс-фри в магазине и узнала от продавцов, что я резидент ОАЭ, и такс-фри мне не полагается, - рассказала Елена Блиновская в своем Телеграм-канале, куда из 6 млн инстаграм-подписчиков за ней пришли всего 120 тысяч человек. - Вот так инвестируешь в недвижимость по фану (мол, веселья ради. - Ред.), там еще даже не достроено, а тебя - хвать! - и резидентство.

Свой капитал для таких инвестиций коуч-блогерша сколотила на знаменитых "Марафонах желаний", которые за несколько лет прошли десятки тысяч доверчивых последователей. Их Блиновская подбадривала мотивационными речами, которые не раз уличали в плагиате, и нехитрыми секретами успеха, самый известный из которых - отпустить в небо шарик с желанием. Оказалось, на впечатлительной публике все это прекрасно работает: люди готовы платить любые деньги, чтобы их научили жить "в моменте", "ресурсном состоянии" и "гармонии с вселенной". Заработков самопровозглашенной гуру хватило на то, чтобы в прошлом году свой 40-й день рождения отметить в компании звезд, отдав за широкий праздник на Алтае около 120 млн рублей - этот юбилей по размаху затмил даже праздники олигархов.

Однако, по бумагам, с которыми ознакомился сайт kp.ru, дела Елены Блиновской далеки от показных богатств. Бизнес одиозной марафонщицы оформлен на мужа Алексея: ему принадлежат две компании с одинаковым названием "Подари мечту" - одна в Белгороде, другая в Московской области. Именно они занимаются марафонами желаний. И обе, как выяснил сайт kp.ru, в прошлом году сработали в минус. Так, ООО из Белгорода показала убытки на 3,9 млн рублей, фирма из Подмосковья - на 17 млн. При этом обе конторы по бумагам никогда не были прибыльными, но нынешние цифры - самые печальные с момента запуска фирм.

Что это может значить на фоне контраста с красивой жизнью в Инстаграме, сайту kp.ru объяснил юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме.

- Что примечательно, в обеих фирмах есть выручка на общую сумму 38 млн рублей. А прибыли нет, - сразу отметил юрист. - Такие истории - это всегда триггер для налоговой службы: исправно ли платятся отчисления, или компания скрывает реальную прибыль? Любой бухгалтер вам скажет, что лучше свести прибыль к нулю, а если у тебя постоянные убытки - иди банкроться.

По словам эксперта, убытки говорят о том, что расходы организации превышают доходы.

- Но если это информационный бизнес, то какие там издержки? - задается резонным вопросом Михаил Алексеев. - Расходная часть в этом случае должна быть небольшой, если только в расходник не включили гонорары Коли Баскова. Есть, впрочем, вариант, при котором собственник на заработанные деньги покупает для себя недвижимость, люксовые автомобили и так далее, оформляя их на юридическое лицо - тогда минус понятен. Но на самом деле, не думаю, что выручка Блиновской исчисляется суммой в 38 млн в год. Она работает совсем на другом уровне - там, скорее, порядок цифр ближе к миллиарду. Где эти деньги? Да где угодно: владельцы бизнеса могут выводить их в другие фирмы. А кроме того, в случае с марафонами оплата зачастую идет напрямую переводом на карту. В таком случае ни прибыль, ни уплату налогов отследить невозможно.

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