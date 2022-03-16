Китай не встанет за Россию горой, но тесное партнерство с ней сохранит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2FM) ведущий Сергей Мардан побеседовал с преподавателем Учебного центра Advanced Training в Гонконге Русланом Кармановым о том, как КНР удалось обезопасить себя от возможных санкций Запада, которым сейчас подверглась Россия, и что из этого китайского опыта может пригодиться нам.

ПОМОГУТ, НО ОСТОРОЖНО

- Руслан, мы уже третью неделю живем в новой реальности. Думали, что давно стали частью Европы. Оказалось, что вовсе нет. Нас обложили всякими санкциями. И некоторые наивные люди предполагают, что сейчас великий Китай придет к нам на помощь. Как вы думаете, какие формы может принять эта возможная поддержка Китая? Или же в Пекине решат, что лучше не оказывать никакой поддержки России в сложившейся ситуации?

- Есть несколько концепций, которых Китай придерживается достаточно долгое время. И одна из них – это то, что вокруг него, то есть вокруг срединного государства, все должно быть стабильно и хорошо. Чтобы Китай не находился в огненном кольце неприятностей. Поэтому все имеющиеся на данный момент договоренности, планы по «Новому Шелковому пути», железнодорожная часть которого через нас идет, по совместным проектам, вроде создания широкофюзеляжного самолета, - все они продолжают действовать.

Естественно, не стоит думать, что КНР горой впряжется в преодоление наших трудностей. Исторически Китай такого никогда не делал. Страна всегда была достаточно закрыта, поэтому у нее вообще мало опыта работы на международной арене. В свое время великий китайский политик Дэн Сяопин сказал, что мы будем сидеть тихонечко, пока у нас не наберется сил, чтобы влиять на внешнеполитическую ситуацию. И вот сейчас Пекин постепенно начинает этим заниматься. Напрямую он не вписывается ни за кого. Но готов пресекать агрессивные, с его точки зрения, действия, направленные против своего партнера – России. Классический пример – кибератаки, которые американские бот-сети ведут против российских сайтов. У этих сетей много промежуточных узлов в Китае, на евразийском материке. И вот китайская Huawei уже с неделю проводит спецоперацию: как только шквал запросов начинает бежать на какой-то российский сайт, они это отфильтровывают еще на вылете из Китая, чтобы нас разгрузить.

GOOGLE ПОД ЗАПРЕТОМ

- Мы заблокировали Instagram, Facebook и потихонечку начинаем морально готовиться к блокировке Google. Китай эту историю прошел и неплохо себя чувствует. Как войти в этот новый прекрасный мир без YouTube?

- Для этого необходимо создать собственную инфраструктуру подобных сервисов, которая у нас пока находится в плохом состоянии. Мы много говорим об импортозамещении. Но в части IT этот процесс буксовал: шло не импортозамещение, а замещение продукции «американской фирмы А» на продукцию «американской фирмы В». В результате у нас нет аналогов таких сервисов. Есть RuТube, который вроде как должен быть нашим YouTube. Однако там все очень медленно работает, крохотный функционал. Я его из Гонконга не могу открыть.

Как Китай уходит от сервисов Google? В приказном порядке запретил пользоваться любыми заграничными почтовыми службами. Настолько, что даже беглый сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден упоминал, что у АНБ от этого была боль. Штатники поражались: все нормальные чиновники в нормальных странах, типа Германии, сидят в гугловой почте. А китайцы не хотят – как-то нехорошо выходит. И таких нюансов множество. У нас же куча коррупционных айтишных связей с Украиной, потому что там очень дешевый IT-персонал. В результате многие проекты, которые вроде бы пророссийские, патриотические, начинают валиться. Потому что на их грамотное воплощение выделялось условно сто миллионов. На деле нанималась фирмешка украинская, которая бралась все сделать за тридцать. А разница пилилась. В результате у нас то на одном госсайте лозунги валятся, то на другом.

Мы заблокировали Instagram, Facebook и потихонечку начинаем морально готовиться к блокировке Google. Фото: Shutterstock

- Потому что их валят из Украины?

- Там нет крутых взломов. Украина эти сайты просто администрирует. Я столкнулся с тем, что есть крупная машиностроительная компания, у нее основные серверы с учетными записями пользователей в Харькове были. Дешевле, мол. Они какие-то пятьсот баксов сэкономили, но сейчас их просто выключили. Теперь в спешке восстанавливают инфраструктуру. Такие геополитические риски тоже надо было учитывать. Зачем брать самых дешевых исполнителей, которые за полкопейки перебегут куда угодно, да еще идеологически вас ненавидят?

ВЫЧИЩЕННЫЙ ANDROID

- Вы понятно объяснили на уровне IT-департаментов, они есть в любой компании. Но я задавал вопрос с точки зрения рядового обывателя. У меня мобильник - Android. Понимаю, что в любой момент могут дернуть стоп-кран, не важно, откуда – из Калифорнии или Москвы, и я останусь с кирпичом в руке. При этом я вижу, что в Китае миллиард пользователей, которые без этого Android легко обходятся. Применим ли китайский опыт в России?

- В Китае от того самого Android отходить начали только сейчас. Эта тема с замещением на уровне мобильных операционок, например, HarmonyOS от Huawei, ей в принципе года три. До этого Китай выкручивался по-всякому. Но по части мобильных операционок – тот же самый Android шел с полностью удаленными гуглсервисами.

- Это какой-то новый бренд? Или просто очищенный Android?

- Просто Android без иностранных сервисов, плюс свои некоторые штуки. Недавно Huawei вышел с инициативой внедрения своей, написанной в Китае операционки, без патентных проблем с господами из США, без зависимости от них по части всяких добавлений и изменений. Несмотря на то, что Android позиционируется как открытая операционная система, все, что туда кем-то добавляется, проходит через фильтр Google. Поэтому во многих случаях проще написать свое, чем китайцы и озаботились. Этот вопрос в Китае решался в несколько приемов. И сейчас ситуация относительно хорошая.

В куче китайских госучреждений работает до сих пор старенькая Windows ХР. Она завязана на китайский сервер обновлений. К ней не может прийти апдейт от Microsoft, который что-то там разломает. Вообще ничего не может прийти. Она кормится с китайского сервака. И хотя она вроде как американская операционка, они ничего не могут ей сделать. Например, не могут навредить условным китайским ЖЭКам, где та старая Windows ХР стоит до сих пор. То же самое - с облачными сервисами. Сразу же сказали – ни в какие облака Amazon или Microsoft типа Office 365 мы не пойдем в принципе. В Китае это регулируется очень просто - сразу запрещается. В КНР есть VPS – свой офисный пакет. Он бесплатный для всех китайских пользователей. Государство спонсирует его разработку. Словом Китай подошел к импортозамещению с умом. И добился больших успехов. Штаты теперь им не могут ничего выключить кнопкой.

МИРУ - UNIONPAY

- Выданные нашими банками карты Visa и MasterCard заблокированы за рубежом. Вроде пока обходимся, а там кто его знает... На китайскую платежную систему имеет смысл заводить карту в России?

- Связка, которую сейчас делают у новых карт – нашей Mir и китайской UnionPay, - она самая рабочая. UnionPay - изначально китайская система. Она по количеству выпущенных карт больше, чем Visa. Просто у нас в силу западнопоклонничества Visa считается «нашим всем».

- Ну, хорошо, предположим, есть у меня счет в российском банке, который эмитирует в том числе UnionPay. Соответственно, он через эту китайскую платежную систему делает конвертацию, и можно обходить все эти санкции со стороны Visa и MasterCard?

- Да, большинство терминалов в мире, принимающих Visa и MasterCard, пригодны и для UnionPay. А по теме конвертации вопрос. Visa и MasterCard – это системы старые, они конвертят с отсрочкой. Ведь бывает, когда вы что-нибудь в зарубежном магазине купили, к вам потом приходит корректировочная эсэмэска из серии: мы досписали с вас столько-то рублей на следующий день. Или, наоборот, курс изменился. А UnionPay считает сразу же, поэтому там некоторые тонкости в применении будут.

ЮАНЬ НА СМЕНУ ДОЛЛАРУ

- Правильно я понимаю, что, по большому счету, для импортных операций просто нужно забыть про то, что существуют доллары и евро, и осваивать конвертацию рублей в юани?

- Да, напрямую в наших национальных валютах. Как мы сейчас с Индией начали. Индусы на днях даже сказали, давайте не просто торговать на уровне рубль-рупия, давайте мы привяжемся к корзине валют с юанем. То есть представьте себе, ведь у условного Запада была совершенно светлая идея поссорить Индию с Китаем, и там это почти получалось - эти конфликты на границе и все прочее. Но сейчас из-за торговых вещей все дошло аж до интеграции трех валют.

- А как это должно работать? То есть три денежные системы фактически заключают некий замкнутый финансовый пакт?

- Да. Пока что все конвертации идут через бакс. Почему мы говорим «нефтедоллары»? Потому что Штаты четко продавили, что всю нефть в мире мы считаем в долларах, поэтому это как бы стандарт. А сейчас мало того, что уходят доллары из оборота, так еще привязка к юаню идет централизованная, что, конечно, для Штатов очень серьезно. Потому что огромные объемы долларов становятся невостребованными. Представьте себе, товарооборот с Индией, с Китаем. В этих двух странах живет 3 миллиарда человек - половина планеты! И вот если доллар форсированно выкинуть, то его ценность упадет страшно.

В Китае от того самого Android отходить начали только сейчас. Фото: Shutterstock

- А стратегическая заинтересованность Индии и Китая в этом есть – уйти от доллара?

- Они же видят сейчас на примере России, какие вводятся санкционные меры, и все это примеряют на себя. Сейчас весь мир имеет возможность лицезреть, как Запад начинает «по-честному» работать, как только ему на хвост наступают. То есть все эти благородные джентльмены, которые любят в кино так себя показывать, они ведут себя совершенно не так, когда начинают проигрывать, начинают менять правила. И буквально все сейчас наблюдают и делают выводы, и не только Индия и Китай. Те же самые арабы. Помните, ведь всегда четко в нас вбивалось еще со времен позднего СССР, что арабы – это такие вечные союзники США, по первому окрику цены на нефть меняют. А, типа, если Вашингтон захочет, там останутся опять только песок и верблюды. Посмотрите на ситуацию с санкциями: арабы остались в стороне, за США не вписались. Более того, они нормально работают с Китаем, нефть ему продают. И, в общем-то, все в этом плане достаточно нормально, доллар и оттуда начинает уходить. А тогда у США вообще настанет ситуация аховая.

Кто из крупных игроков останется-то? Европа? Но у Европы сейчас проблем больше, чем достоинств и преимуществ, по всем фронтам. Африка? Но туда уже пришли китайские товарищи с очень большими деньгами и сказали: мы тебе тут, хочешь, дороги построим, мосты, даже города. Ты вот только эту медную шахту отдай – и все нормально будет. А ведь раньше эта условная медная шахта пахала на какую-нибудь Бельгию. Теперь эту Африку у Европы отъедают. На Западе долго считали, что стоит Америке свистнуть, и Китай побежит за ней, потому что у КНР с США товарооборот огромный. А Китай вдруг взял и всех их послал.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА - ЧЕРЕЗ ALIEXPRESS

- Я хотел бы узнать, как будет работать AliExpress и вообще вся трансграничная торговля, возникнут ли там какие-то осложнения у людей? Насколько китайцы надеются на рост оборота в связи с введением санкций?

- Работать, думаю, будет хорошо. Потому что все компоненты для этого есть, новый «шелковый путь» в виде железнодорожных вагонов через Россию уже побежал, склады у AliExpress имеются на территории РФ. Кроме того, AliExpress может принимать платежи прямо у нас, в отличие от Amazon или Ebay, которые их сейчас заблокировали. У AliExpress ситуация проще, у них есть российское юрлицо, и они могут нормально принимать. То есть к ним получится даже через Visa и MasterCard платить, поскольку это внутрироссийский перевод будет.

- Кроме AliExpress, какие еще есть большие онлайн-магазины, которые сейчас Россию будут рассматривать как потенциально большой рынок?

- AliExpress это самая такая стандартная международная площадка, которая заточена именно под эти задачи. Есть внутрикитайские, но там свои особенности. Помните, у нас была в свое время такая фаза развития российского розничного рынка, когда всякие «М.Видео», «Техносила», старались присутствовать в любом городе. Китай на это посмотрел и сказал, что у нас же будет тогда орава этих продавцов-консультантов, куча ресурсов будет потрачена. Поэтому сразу сказали, давайте через электронные магазины решать. А ключевое что? Доставка. Поэтому буквально до любой деревни китайцы тащили (буквально лет 15 назад эта тема бушевала) хорошую бетонную дорогу, плюс оптику. И туда доставка бесплатная. Поэтому в любой китайской деревне бабушка на мобильнике выбрала рисоварку – ей привезли. И они благодаря этому от огромных этих розничных сетей ушли, вовремя поняв, что эта модель в будущем будет нерабочей.

- Скажите, уровень развития современной китайской бытовой техники, электроники какой? С компьютерами мы знакомы, с телефонами. А всякие там пылесосы, стиральные машины?

- Да все нормально работает. И большинство того, что называется европейским, это, как понятно, все равно делается в Китае. Неотличимо совершенно. Всякие телевизоры и прочие локальные марки замечательно идут. Кроме того, все эти большие сети, они сейчас, опять же, через Гонконг прибегают закупаться. Потому что основной поставщик – китайская продукция, закупленная через Гонконг в российскую большую розницу, - что компьютерные комплектующие, что бытовая техника. Именно китайские марки, такие раскрученные, как Haier, например, уже выходят на рынок России.