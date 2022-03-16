Деньги – за карту и за дружеский совет

Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.

Стал клиентом Альфа-Банка? Получи 1 тысячу! Просто закажи бесплатную дебетовую Альфа-Карту, и получи на нее 1 тысячу рублей! Такие правила начали действовать с 14 марта 2022 года. Деньги поступают клиенту на счет через 3-4 дня после первой оплаты картой.

А если вы уже клиент Альфа-Банка, тоже можете получить дополнительно денег, достаточно предложить друзьям и знакомым получить в Альфа-Банке бесплатную карту. Это делается одним кликом на кнопку «Рекомендовать» в разделе мобильного приложения «Деньги вам и друзьям».

Когда друг сделает покупку по карте, полученной по рекомендации, то и он и тот, кто посоветовал, получают по 1 тысяче рублей. Как видим, совет бывает ценным в буквальном смысле слова. Тем более, что рекомендовать оформить карту можно сколько угодно раз – например, всем, кто есть в контактах.