Путин пообещал увеличить пенсии, пособия и зарплаты бюджетников – деньги на это есть

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание по экономической поддержке регионов на время санкций. Он признал, что у многих, особенно у бизнеса, сейчас непростые времена. Но у властей есть план, как поступить дальше. Самое главное – деньги в стране есть, сейчас только нужно потратить их там, где это даст наибольший эффект.

МЫ НЕ ОККУПИРУЕМ УКРАИНУ

Президент начал свою речь с комментария спецоперации на Украине. Российский лидер напомнил, что до 24 февраля, когда мы ввели армию в Незалежную, дипломаты 8 лет пытались решить проблему Донбасса по-хорошему.

- Появление российских войск под Киевом и других городов Украины не связаны с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается тактики боевых действий, выработанной министерством обороны России, то она полностью себя оправдала, - заявил Путин.

Военные делают максимум, чтобы избежать потерь среди гражданских. До начала спецоперации Киеву по самым разным каналам предлагали вывести войска из ЛДНР без кровопролития.

- Не захотели. Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке придет неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, - добавил президент.

Глава страны еще раз объяснил, почему мы решили не ограничиваться одной военной поддержкой Донбасса, а начали спецоперацию по всей Украине.

- Если бы наши войска действовали только на территории республик, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы угрозы для России. Напротив, вокруг Донбасса пролегла бы новая линия фронта. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, - сказал Путин.

Он добавил, что без спецоперации НАТО продолжило бы продвижение инфраструктуры. И тогда одна из главных целей: демилитаризация, - никогда бы не была достигнута.

Президент признал, что у многих, особенно у бизнеса, сейчас непростые времена. Но у властей есть план, как поступить дальше. Фото: ТАСС

РУХНУЛ МИФ О ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ

Закончив с военными деталями, Путин перешел к обсуждению санкционной реакции Запада.

- Не надо перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего кошелька нужно оплатить борьбу с мифической российской угрозой. Все это ложь! А правда в том, что проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит на Западе, - объяснил президент.

- Миф о золотом миллиарде рушится. Всей планете приходится расплачиваться за амбиции Запада, - добавил он.

Российский лидер уверен, что Европа и Америка начали против нас «экономическую войну». Причем она направлена на всех подряд без разбора.

- Цель санкций - нанести удар по всей нашей экономике, по социальной и гуманитарной сферам. По каждой семье, каждому гражданину России. Такие шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, - заключил глава страны.

Путин даже сравнил политику Фейсбука (компания официально разрешила травить у себя русских) с поведением нацистов в Германии.

- Напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, - заметил президент.

Политику Фейсбука Владимир Путин сравнил с поведением нацистов в Германии. Фото: REUTERS

Я НЕ ОСУЖДАЮ ТЕХ, У КОГО ВИЛЛА В МАЙАМИ

Глава страны предупредил, что Запад будет поддерживать «пятую колонну».

- Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра или устриц. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к "высшей касте". Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей этой самой высшей касты. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу, - заявил президент.

Путин сказал, что Запад через «спекуляции» о боевых потерях и экономических последствиях санкций попытается расколоть страну. Но «истинные патриоты» не должны обращать внимание на эти сведения.

- Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, - подчеркнул глава страны.

ЦБ НЕ БУДЕТ ПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ

Российский лидер признал, что сейчас экономике «не просто». Первыми под удар попали банки, вторыми – торговые компании. Из-за возникшей паники за несколько недель «возник дополнительный спрос на триллион рублей».

Теперь правительству надо структурно изменить экономику.

- Будет рост инфляции и безработицы, - заключил президент.

В ответ власти увеличат материальную поддержку. В скором времени грядет повышение МРОТ, прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пособий, пенсий.

- Надо добиться поставленных планов по снижению бедности. Наша экономика генерирует достаточный объем доходов. Центробанк не нужно будет печатать деньги. У нас есть рыночные доходы, проблема не в деньгах, а в поставке комплектующих, техники, материалов, с организацией работы подрядчиков, - сообщил Путин.

Еще глава страны перечислил конкретные меры поддержки бизнеса:

1. Предприятия с госучастием или выполняющие госконтракты должны быстрее получать деньги за товары и услуги – в течение 7 рабочих дней. А предоплата должна быть не меньше 50%.

2. Бизнесу надо упростить получение финансов для инвестиций в дело.

3. Цены на товары первой необходимости надо сдерживать за счет большого предложения, а не ручного регулирования.

4. На оплату дорожающих федеральных строек дадут больше денег.

5. Регионы получат дополнительные финансы на ремонт дорог и покупку общественного транспорта.

6. При Агентстве стратегических инициатив запустят новый проект: Сильные идеи для нового времени. Каждый гражданин сможет предложить что-то для улучшения нашей жизни.