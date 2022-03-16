Арас Агаларов: На деньги из отнятой у нас «кубышки», можно было построить магистрали длиной в Экватор

Президент Crocus Group Арас Агаларов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

КУРС ДОЛЛАРА СЕЙЧАС ПРОГНОЗИРОВАТЬ БЕССМЫСЛЕННО

...Арас Искендерович, как настроение у вас?

- Ну, какое настроение в такой обстановке? Естественно, настроения хорошего быть не может.

- Как ваши трудящиеся, все на месте? У вас же, по-моему, коллектив - 10 тысяч человек.

- 15 тысяч.

- Все на месте, увольнений нет?

- Пока нет, но тяжеловато приходится.

- А что будет с рублем и долларом? Вы всегда даете точные прогнозы…

- Мы же сейчас ничего не знаем, что ждет нас в будущем. Сейчас это просто - гадание на кофейной гуще.

- И все же...

- Нет, рассуждения по поводу курса доллара сегодня бессмысленны. Сейчас просто надо сохранить в масштабах страны рабочие места. Потому что - нарушаются все логистические цепочки, даже внутренние поставщики не могут вовремя поставлять то, что производят, потому что часть продукции имела импортную составляющую.

В общем, надо все силы направить на то, чтобы сохранить людей, производство. Все, что еще работает и может работать.

ЦЕНА НЕДВИЖИМОСТИ — НА МИНИМУМЕ

- У вас же и недвижимость большая. Сколько у компании «КРОКУС» квадратных метров?

- 2,5 миллиона.

- Ого. Что будет в России с недвижимостью и с ценами на нее?

- Ну, естественно, сейчас цены на все сведены к историческим минимумам.

- То есть?

- Не только недвижимость, но и все активы стоят, как никогда, мало. Хотя, сейчас определять цену чего-то трудно. Закрыта биржа, ничего не продается и не покупается…

- Вы сказали про активы – а у вас сейчас сколько миллиардов?

- У меня 120 миллиардов долгов.

- В рублях?

- Да. И - все.

- А прибыли нету?

- Какая сейчас прибыль? С чего?

НУЖНЫ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

- Скажите, сможем ли мы прожить под всеми этими санкциями? Что нужно срочно делать?

- Три основных вещи.

Надо, по сути, обнулить расходную часть предприятий. Потому что, когда мы говорили, что копим на «черный день», вот он, этот «черный день», и настал. Должны быть шестимесячные каникулы по налогам. И каникулы по обслуживанию долгов, по уплате таможенных пошлин.

То есть, просто для того, чтобы в страну поступали товары, люди работали, а производство не встало. Ситуация очень напряженная. И, если на это мы наложим ещё и налоговое, таможенное и процентное бремя... Не думаю, что многие предприятия эту нагрузку выдержат.

- А откуда могут приходить в страну товары, если нас кругом обложили, как в песне у Высоцкого?

- Есть юго-восточная Азия, есть Турция. Какие-то товары можно привозить, какие-то - замещать...

Речь сейчас идёт о полной перестройке - и самой экономики, и логистических цепочек.

Вот этим все сегодня и занимаются.

- Вот с кем вы сейчас уже работаете?

- Пытаемся... Я сделал анализ того, что мы продаем в сети магазинов «Твой дом». 30% товаров - отечественные, 20% - Китай и 50% - были поставки из Европы, Америки. И сегодня эти 50% «отваливаются». И надо вот эти 50% заместить поставками из юго-восточной Азии и Турции.

- А в «Твоем доме» какой был оборот?

- Годовой был 35 миллиардов.

- Ого!

- Это шесть магазинов - все в Москве.

ЕСЛИ БЫ МЫ БЫЛИ ВСЕМ ДОЛЖНЫ, НАС БЫ ЛЕЛЕЯЛИ

- И еще вопрос. Сколько можно было построить дорог и заводов на деньги, которые мы клали в «кубышку», а теперь их у нас – хотел матерное слово употребить – Байден отнял?

- Это же обычная арифметика. Километр дороги стоит миллиард рублей. Вот и посчитайте. Миллиард рублей – это сегодня 10 миллионов долларов. Вот 400 миллиардов разделите на 10 миллионов.

- Сколько получается?

- Боюсь запутаться с нулями, очень много. Ну, если я правильно в уме пересчитал – получается дорога в 40 тысяч километров. Это можно было по всему Экватору, вокруг всего Земного шара проложить автомагистраль первой категории!

- Может, хватит копить, пора в себя вкладывать?

- Ну, вы ж помните, я всегда говорил, что не просто надо в себя вкладывать, а даже набирать долги. У всех стран мира, экономически продвинутых, у них огромные долги.

Мы все время киваем на США, где, примерно, 130% долга к ВВП. И это не самый большой долг. Допустим, в Исландии долг к ВВП - 700%. В Европе есть страны с долгами к ВВП – 200-300%. В Японии - больше 200%. То есть, долг – это неплохо. Вот если было бы наоборот – мы были бы должны – поверьте мне, всего бы этого не произошло! Потому что, все были бы заинтересованы лелеять должника. А мы копили деньги, складывали их в какую-то «кубышку», которую у нас просто отняли…

- И кто же виноват?

- Ну, критиковать Центробанк - дело неблагодарное.

Но это была моя позиция всегда – деньги надо вкладывать в дело, в производство. Это даже не я сказал, это еще Пушкин писал, если помните, в 1828 году:

«Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.»

Вот! Это Пушкин еще 300 лет назад сказал!

* * *

НЕ ПОРА ЛИ ВЕРНУТЬ ДОНАЛЬДА НАШЕГО ТРАМПА?

- Я раньше у вас все телефон Дональда Трампа просил, а сейчас вы сами с ним еще не связывались, не пора ему возвращаться?

- Нет, нет. Мы после той истории, когда Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы... Даже по чисто деловым вопросам никак не контактировали.

- А как сами думаете? Не пора ли уже возвращаться Дональду нашему Трампу?

- Давайте я это не буду комментировать.

- Спасибо.

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