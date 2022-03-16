Казахстан приступил к кардинальной модернизации

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Казахстан ожидают масштабные политические и экономические реформы, призванные укрепить стабильность и доверие граждан к властным органам всех уровней. Выступая на совместном заседании верхней и нижней палат Парламента республики с Посланием к нации, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о переходе к президентской республике с сильным парламентом, об упрощении процедуры регистрации партий, создании Конституционного суда и Национального курултая. В ближайшие месяцы казахстанским законодателям предстоит внести более 30 изменений в Конституцию страны, а до конца года принять более 20 новых законов.

Конкурентная политическая среда

Касым-Жомарт Токаев объявил о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. По его мнению, это обеспечит необходимый баланс институтов власти. При этом действующий президент должен будет по закону прекращать членство в политической партии.

«Сегодня буквально всё замыкается на президенте, и это, я считаю, неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии «Amanat» я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост её председателя», – сказал президент Казахстана.

По его мнению, необходимо остановить сращивание партийных структур с государственным аппаратом.

«Политическому доминированию нужно поставить надёжный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты», – заявил Токаев.

Он также отметил необходимость противостоять пресловутому кумовству, поэтому для ближайших родственников главы страны будет введён запрет на занятие политических должностей, государственных постов и руководящих кресел в квазигосударственном секторе.

Президент анонсировал упрощение процедуры регистрации политических партий для участия в выборах. По мнению Касыма-Жомарта Токаева, регистрационный порог следует снизить с 20 до 5 тыс. человек, минимальную численность региональных представительств уменьшить с 600 до 200 человек. Минимальная численность инициативной группы граждан, желающих создать партию, вместо нынешней 1000 человек сократится до 700.

«Пропорциональная мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях», – заявил президент Казахстана. Реформа предусматривает, что депутатский корпус высшего законодательного органа республики будет формироваться по схеме, при которой 70% депутатов избирается на пропорциональной основе, 30% – на мажоритарной. Каждый регион сможет избрать как минимум одного депутата в нижнюю палату парламента страны. Токаев уверен, что благодаря этой реформе на местах сформируется конкурентная политическая среда и укрепится связь между избирателями и депутатами. Депутаты, не выполнившие предвыборных обещаний, могут лишиться мандатов.

Президент Республики Казахстан считает важным пресечение любых попыток повлиять на выборы в Казахстане из-за рубежа. «Чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды. По Конституции, согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо внутренним делом, нашим делом», – сказал Токаев.

«Основа нашего единства»

Президент Казахстана выступил с рядом других политических инициатив, реализация которых должна стать важным шагом на пути к построению справедливого правового государства. В частности, Токаев предложил учредить Конституционный суд и Национальный курултай, который придёт на смену созданному в 2019 году Национальному совету общественного доверия (НСОД).

«Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которые стали основой нашего единства, – пояснил президент. – Национальные советы общественного доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаем вместо них создать масштабный по составу Национальный курултай, который должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он станет связующим звеном между властью и народом, сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы».

В состав Национального курултая войдут представители всех регионов, парламентарии, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники промышленности и сельского хозяйства, представители бизнеса. «Таким образом сформируется представительная структура с охватом всех представителей различных мнений. Члены Национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов», – сказал президент.

Он также убеждён, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. «Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учётом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», – отметил Токаев.

«У нашей страны есть все необходимые резервы»

Современный Казахстан, по словам президента республики, столкнулся с беспрецедентными финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической обстановки.

«Жёсткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьёзным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно, – считает Касым-Жомарт Токаев. – Но причин для паники нет, у нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер и прежде всего нужно обеспечить устойчивость национальной валюты».

Резкий скачок цен на продовольствие, по мнению президента Казахстана, обусловлен украинскими событиями. Крайне актуальным является проведение посевной кампании.

«Правительству и акиматам (региональным и местным властям – ред.) необходимо взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объёмом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений».

«Мы не свернём с намеченного пути»

Президент Казахстана не обошёл вниманием январский политический кризис. По словам Касыма-Жомарта Токаева, расследование подтвердило, что злоумышленники действительно пытались совершить переворот и отстранить от власти действующего президента.

«Возникает вопрос: зачем они на это пошли? Ответ очевиден. В последние годы мы перешли к кардинальной модернизации Казахстана. В различных сферах начаты масштабные преобразования. Это не понравилось некоторым влиятельным людям. Они хотели продолжать свои незаконные действия и в дальнейшем. Матёрые преступники, вооружённые банды и изменники-чиновники создали подпольную группу, наши внешние и внутренние враги, сговорившись, хотели захватить власть. Они направили недовольство населения в другое русло и специально подстрекали население. Для достижения данной цели заговорщики не колеблясь использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы – нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране. Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали», – заявил глава Казахстана.

Токаев заметил, что среди заговорщиков были известные фигуры, в том числе руководители военных и специальных органов. По его словам, ими двигал страх потерять привилегии. «Но мы не свернём с намеченного пути, а напротив ускорим системные преобразования во всех сферах жизни», – пообещал президент Казахстана.

Токаев призвал сограждан сосредоточиться на трансформации страны и сделать всё, чтобы сберечь независимость.

«Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм, поэтому нам нужно твёрдо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Это самая главная задача. Мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость», – убеждён президент Республики Казахстан.

«Мы продумываем каждый шаг и твёрдо идём по намеченному пути. В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация». Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране. Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культе потребления и коррупции.

Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен. Мы сделаем ставку на энергию, таланты и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа. Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан ещё сильнее», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков отмечает, что власти Казахстана продолжают анализировать январские события.

«Честно говоря, я с некоторым опасением наблюдал за обещаниями реформировать политическую систему Казахстана, потому что после январских событий в результате серьёзнейшей дестабилизации была угроза того, что реформы могут усилить эту дестабилизацию и привести к каким-то непредсказуемым последствиям. Считаю, что сначала нужна полная стабилизация, а потом необходимо хорошенько подумать, в каком направлении необходимо вести модернизацию политической системы и потихоньку принимать такие решения. Это более разумно. Я рад, что именно это и происходит. Принцип, озвученный президентом Токаевым, «разные взгляды – единая нация» — это классический принцип демократии. Он гласит о том, что люди с разными взглядами по многим вопросам стремятся к некоему единству в том, чтобы была общая хорошая жизнь, и чтобы отношения между людьми разных взглядов были уважительными», – говорит Сергей Марков.