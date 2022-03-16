Леонид Якубович раскрыл правду о закрытии "Поля чудес"

Леонид Якубович. Фото: Олег ЗОЛОТО

Леонид Якубович прокомментировал слухи о закрытии "Поля чудес". Злые языки который день мусолят сплетню о том, что у передачи якобы могут отозвать лицензию.

"Поле чудес" является аналогом американской передачи "Wheel Of Fortune". Поэтому наше шоу выпускается по иностранной лицензии. Леонид Якубович объяснил ситуацию.

"Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании «Поле ТВ». Вот эта компания теперь и производит «Поле Чудес», ничего не изменилось", - заверил Леонид Аркадьевич.

Он отметил, что слухи о закрытии шоу, которое ведет более 30 лет, появляются с завидной регулярностью. "Правды не так много. Пять лет назад писали, что я умер. Дату сообщали и место захоронения", - цитирует его woman.ru.

Напомним, Якубович впервые появился в студии капитал-шоу в 1991 году и с тех пор даже не задумывался о смене места работы. Помимо популярной передачи легенда отечественного телевидения играет в нескольких спектаклях и снимается в сериалах.

"Меня вполне устраивает моя зарплата. Она достаточно большая для того, чтобы содержать две семьи - свою и сына", - делился Леонид Аркадьевич. Он требовательно относится к своему коллективу - не терпит на программе лентяев и неумех, смело увольняет тех, кто не справляется со своими обязанностями.