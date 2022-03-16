Инфляция в России взлетела до 12,5%: Какие товары за неделю подорожали сильнее всего

Сахар, который россияне сейчас сметают с полок, за неделю подорожал на 12,7%. Помидоры — на 12,2%, бананы — на 11,3%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Падение рубля, проблемы с поставками, закрытые границы… Все это — серьезный удар по ценам в магазинах. Вечером 16 апреля Росстат и Минэкономразвития опубликовали данные об инфляции за неделю, и оказалось, что за семь дней с 5 по 11 марта цены в стране подскочили на 2,09%. А за год - на 12,54%.

Заметно выросли цены на еду. Сахар, который россияне сейчас сметают с полок, подорожал на 12,7%. Помидоры — на 12,2%, бананы — на 11,3%. Еще быстрее растут цены на технику - здесь в лидерах телевизоры, пылесосы, смартфоны (подробнее см. «Только цифры»).

А сильнее всего подскочили цены на отдых в Турции - аж на 28% за неделю. Что неудивительно. Напомним, иностранные компании-арендодатели потребовали у российских перевозчиков вернуть самолеты Boeing и Airbus. Это подавляющее большинство бортов, которые используют российские авиакомпании. Возвращать их, понятное дело, никто не хочет. Опасаясь, что лайнеры арестуют, практически все наши перевозчики перестали летать за рубеж. А у тех, которые все еще летают (в основном на «Суперджетах»), билеты стоят неприлично дорого. Отсюда и подорожавший интеризм.

Правда, есть и товары, которые подешевели. Например, топливо. И это неудивительно: многие страны после начала военной спецоперации на Украине оказались покупать нашу нефть и она хлынула на внутренний рынок. В результате оптовые цены упали на 11%. Правда, на заправках это если и отразилось, то едва заметно: бензин подешевел на 0,08%, дизельное топливо - на 0,13%. А еще подешевел отдых в российских отелях — примерно на те же сотые доли процента.

Только цифры:

ТОП-10 подорожавших продуктов:

Сахар-песок + 12,76%

Помидоры + 12,27%

Бананы + 11,32%

Морковь +3,4%

Соль + 3,04%

Капуста + 2,75%

Гречка + 2,74%

Рис + 2,7%

Яблоки + 2,61%

Мука + 2,23%

Непродовольственные товары и услуги:

Отдых в Турции +28,39%

Телевизор + 12,5%

Пылесос +8,38%

Автомобиль-иномарка +6,85%

Смартфон +6,51%

Корвалол* +6,28%

Анальгетики +6,02%

Поливитамины + 5,48%

Левомеколь + 5,14%

Нимесулид + 4,86%

По данным Росстата.

* Отсюда и ниже - лекарства и прочая аптечная продукция

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