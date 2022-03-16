Минобороны: СБУ собирается отравить мирных жителей

По данным Минобороны России, СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Фото: REUTERS

- Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран, Службы безопасности Украины (СБУ) готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины, - заявил на брифинге СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что в подразделениях Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, "нет и не может быть химических боеприпасов".

- Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия, - отметил Конашенков.

После получения сведений о подготовке провокаций российским военным ведомством приходится брать все потенциально опасные объекты под контроль. Они все известны: среди захваченной документации 4-й бригаде украинской национальной гвардии оказалась подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

- Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта, - предупредил Конашенков.

Напомним, что после приземления огромного украинского беспилотника размером с трамвай в Загребе генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг вдруг отвлек внимание на себя. Заявил, что Россия готовит "операцию с химоружием".

"Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием", — заявил Столтенберг.

Это он про ту самую Россию, что даже во время спецоперации по денацификации Украины использует высокоточные снаряды стоимостью в 35 тысяч евро, чтобы не задеть мирных жителей украинских городов.

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