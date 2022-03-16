Евгений Сытый не смог победить рак

Актер Евгений Сытый. Фото: Youtube

В МХТ им.Чехова, где последние пять лет служил Евгений Сытый, его называли актёром-самородком.

Он не учился на артиста, не заканчивал театральные вузы, но от природы обладал актерской органикой. На сцене он был талантливым и обаятельным, каким и должен быть настоящий артист.

Евгений Сытый родился 23 мая 1969 года в маленьком городе Белово Кемеровской области. Закончил Кузбасский политехнический институт и играл в спектаклях кемеровского театра «Ложа», созданного в 1991 году Евгением Гришковцом. В начале 90-ые он выходил на сцену в первых постановках Гришковца.

Они дружили. По словам автора пьесы «Как я съел собаку», Сытый был артистом «абсолютного, могучего, народного дарования. Единственный, с кем его можно было сравнить, это Евгений Леонов».

В начале 2000-х Евгении Сытый привез в Москву свой спектакль «Угольный бассейн». Стал частым гостем московских фестивалей. Состоялся его дебют и в кино: режиссер Борис Хлебников взял его на небольшую роль в фильм «Коктебель», а затем снимал почти во всех своих картинах, включая феерическую комедию «Пока ночь не разлучит», драму «Сумасшедшая помощь», доверял главные роли.

В 2014-м Александр Молочников пригласил Евгения Сытого в свой спектакль-кабаре «19.14», который вышел в МХТ им.Чехова и был приурочен к 100-летию начала Первой мировой войны. Сытый сыграл сразу несколько ролей: эрц-герцога Фердинанда, французского солдата и немца, заставляющего сына-пацифиста идти на войну.

Благодаря этой работе он получил приглашение в труппу Художественного театра. При этом Сытый не забывал родной театр «Ложа», в спектаклях которого тоже успевал играть, работая на два театра – две недели в Москве, две недели в Кемерове. А еще шутили: если «19.14» привезут в Кемерово, он станет единственным московским спектаклем, на который Сытый приедет на маршрутке, а не на самолете.

В последние годы Евгений Александрович болел, но продолжал работать, даже когда было уже нелегко.

Гришковец рассказал, что Евгений Сытый умер от рака, что давно и тяжело болел. Он мужественно боролся с недугом и продолжал играть.

Последний раз он вышел на сцену 4 ноября прошлого года, он играл спектакль «№ 13D» в МХТ им.Чехова. В тот вечер из театра его увезла «скорая», как оказалось – навсегда, хотя все верили в чудо…

Прощание в артистом пройдет 18 марта. В 11.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова. В 13.00 – отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Артист будет похоронен на родине, в Кемеровской области. Когда журналисты спрашивали Евгения Сытого, где теперь его дом: в Москве или в Кемерово, он неизменно отвечал: Кемерово – родина, откуда уезжать навсегда не собирается.

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