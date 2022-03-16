Итоги спецоперации на Украине на вечер 16 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ

За минувшие сутки подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка. Идут бои за Верхнеторецкое. С начала спецоперации силами ДНР освобождены 95 населенных пунктов.

Силами Росгвардии взята под контроль Каховская ГЭС.

В ЛНР поступили три десятка УАЗиков, переданных Луганску Чеченской республикой, а также значительное количество трофейной бронетехники и иностранных противотанковых комплексов.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Мариуполе штурмовые подразделения продвинулись от запада к центру города, ведутся бои на территории «Азовстали», ВСУ и нацбаты утратили контроль над большей частью города .

За сутки авиацией и средствами ПВО ВКС России были сбиты два украинских Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, четыре беспилотника.

С начала спецоперации уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 БПЛА, 159 ЗРК, 1353 танка и других бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 1096 единиц автотехники.

Киев — продление комендантского часа, у города работает спецназ

Михайловка — взята под контроль силами ДНР

Ботманка - взята под контроль силами ДНР

Мариуполь — бои в центре, на западе, большая часть города под контролем

Северодонецк —уличные бои в ключевых точках

Авдеевка — бои на главном направлении ведет батальон «Пятнашка»

Бердянск – ситуацию контролирует Росгвардия.

Каховская ГЭС — взята под охрану Росгвардией

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