Ситуация на Украине, последние новости на 17 марта 2022 года: Кары небесные для Киева, Росгвардия в Каховке, порты заминированы

Украинка с ребенком на руках в одном из лагерей для беженцев в Польше. Фото: REUTERS

Новое оружие для Донбасса

Трофейную военную технику и вооружения, в том числе переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы, которые поступали Украине из стран НАТО, были переданы подразделениям ЛНР и ДНР. В арсенал военнослужащих республик поступили танки, БМП и БТР, брошенные на позициях и складах украинскими силовиками. Интересно, бегство без оружия считается героическим отступлением?

Запад и кроличья нора

Глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие на Украину. Министр обороны уверен, что поставки вооружения Киеву будут вестись по многим направлениям. Так и сказал: «Оружие идет на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям». Ну что же, республикам Донбасса эти вооружения не помешают.

Штаты ищут С-300 для Киева

Американцы рыщут по миру в поисках ЗРК С-300 – вдруг кому они не очень нужны? А тут есть заинтересованный клиент. Пошли бреднем по постсоветскому пространству. «К Казахстану за C-300 для их возможной поставки на Украину США не обращались!» – так отреагировал на слухи об американских поползновениях глава Минобороны республики Руслан Жаксылыков. Вообще «трехсотые» есть у Азербайджана, Армении, Алжира, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Греции, у обеих Корей, Сирии, Словакии. Были у Украины и даже у Хорватии, которая уже помогла Киеву наемниками.

Содом и Гоморрра

К покаянию призвал украинцев Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. В сообщении митрополита на сайте Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке говорится, что «и до Содома и Гоморры жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения, но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь из огня и серы пролился на их жителей». В общем, хлопцы, читайте первоисточники, и сдавайте оружие.

Каховка сдалась без боя

Украинская сторона сдала Каховскую ГЭС. Гидростанция взята под охрану подразделением Росгвардии. «На Каховской гидроэлектростанции, которая является стратегическим объектом, возобновляется нормальная жизнь. Работники ГЭС возвращаются на свои места», - говорится в сообщении Росгвардии. Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.

При том бойцы Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успела отразить нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава.

Крук замкнулся

Печально известное националистическое подразделение «Азов» потеряло своего главного идеолога Николая Кравченко по кличке «Крук» (Ворон). Он дал дуба в Мариуполе. Этот Крук также был известен как один из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». А несколько дней назад под Харьковом погиб отец Кравченко — Сергей, пытавшийся противостоять российским подразделениям в отряде теробороны.

Бессвязная Винница

После нанесения удара весьма высокоточным оружием достаточно большой дальности по объектам военной инфраструктуры незалежной перестали функционировать узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице

Осторожно, мины!

Генерал Михаил Мизинцев сообщил, что экипажи 70 иностранных судов заблокированы в морских портах Украины из-за высокой минной опасности. Страшнее обезьяны с гранатой только обезьяна с миной.

Самостийная Австро-Швеция?

Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. Это заявил глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента Владимир Мединский. И добавил, что обсуждается комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии.

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