Военная спецоперация на Украине 17 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Продолжается эвакуация населения из опасных районов, ВС РФ за минувшие сутки удалось эвакуировать в житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях 36 721 человека.

Сайт KP.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 марта 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса в течение восьми лет подвергались геноциду. Кроме этого, российский лидер призвал жителей стран Запада не верить, что проблемы, которые они сейчас переживают, возникли из-за России.

Путин отметил, что Россия предотвратила неизбежное наступление Украины на Донбасс и Крым. Президент подчеркнул, Украина готовилась к сценарию наступления на Донбасс и Крым целенаправленно.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Соединенные Штаты Америки предоставить стране системы ПВО взамен бесполетной зоны. Зеленский также в очередной раз призвал Вашингтон ввести новые санкции против России.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе переговоров украинская сторона предлагает для незалежной австрийский или шведский вариант нейтралитета, предполагающий демилитаризованное государство с собственной армией.