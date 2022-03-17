Америка поставит Украине «беспрецедентную» партию оружия на 1 миллиард долларов. Что это изменит

Обстрел позиций ВСУ в Киевской области. Фото: Александр КОЦ

В ходе военной спецоперации Российская армия сильно потрепала украинскую: по даннным Миноброны РФ на 16 марта, наши войска уничтожили свыше 100 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, свыше 1300 танков и других боевых бронированных машин.

В этих условиях Киев вымаливает у Вашингтона новое оружие.

И Белый дом откликнулся. Президент США Джо Байден объявил о выделении "беспрецедентной помощи Украине» на 1 миллиард долларов. По его словам: новый пакет помощи "включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли сбивать российские самолеты и вертолеты. По запросу президента Зеленского мы нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним и помогаем Украине их получить».

Байден также сообщил, что Киеву передадут 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн единиц боеприпасов.

Все это выглядит, конечно, внушительно. США хотя напрямую и не участвуют в боевых действиях против россиян на украинской стороне, но зато на поле боя действует их оружие. Зеленский упорно требует от Белого дома разрешения на то, чтобы европейские страны НАТО (при СССР входивши в состав Варшавского договора), имеющие на вооружении в основном еще советские зенитные ракетные комплексы С-300, передали их Киеву. Равно как и старенькие истребители Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25. По самолетам Вашингтон отказал, (по С-300 пока думает - можно ли их вообще безнаказанно для НАТО доставить на Украину). Как отказал и в том, чтобы авиация НАТО "закрыла" небо над Украиной (российская авиация сегодня имеет полное преимущество в украинском небе). Не рискнул Пентагон поставить на Украину и комплексы ПВО "Пэтриот". Хотя несколько новых их батарей США "приткнули" в районе польско-украиснкой границы.

Однако, американцы решили помочь украинцам с другой стороны - насытить их войска сотнями других систем ПВО. Какими же? Это могут быть, например, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности MIM-23 Hawk или М1097 Avenger (они предназначены для непосредственного прикрытия войск). Или ЗРК FIM-92C Stinger-RMP.

Все это, безусловно, заставит наши истребители и бомбардировщики действововать более осторожно, менять тактику боевого применения. Ну и, конечно, более интенсивно "выколупывать" системы ПВО противника, не входя в зоны поражения (на сей счет у наших пилотов богатый сирийский опыт).

Президент США Джо Байден объявил о выделении "беспрецедентной помощи Украине". Фото: REUTERS

В нынешнем пакете американской военной помощи Украине - и дроны-камикадзе Switchblade. Оружие хотя и экзотичное, но уже хорошо знакомое российским пилотам и спецам ПВО по Сирии - такие дроны, не раз пытавшиеся атаковать нашу базу Хмеймим со стороны Идлиба (где засели террористы), уже уничтожались. Причем, нашими же дронами-"смертниками".

А вот если 7 тысяч единиц американского стрелкового оружия (штурмовые и снайперские винтовки) для украинской 250-тысячной армии выглядят как-то даже "скромно", то 9 тысяч противотанковых систем "Джавелин" - невероятный перебор. Это почти в 4 раза больше, чем количество всех российских танков, находящихся в боевом строю (а в операции принимает участие примерно 600-700 наших танков и до 1000 бронемашин). Некоторые наши спецы объясняют это тем, что за время спецоперации украинская армия лишилась более 85% своего танкового парка и намерена компенсировать эту "пробоину" с помощью "Джавелинов". Любопытно, что уже более 1000 эти противотанковых ракетных комплексов стали трофеями донецких и российских войск (украинцы так драпали со своих позиций, что даже не успевали распечатывать ящики с этим оружием).

Украинская армия лишилась более 85% своего танкового парка и намерена компенсировать эту "пробоину" с помощью "Джавелинов" Фото: REUTERS

Но как бы там ни было, а весь нынешний "пакет" американской военной помощи Украине - фактор серьезный, и никто, разумеется, в наших штабах от него отмахиваться не собирается. Такое усиление боевого потенциала украиской армии фактор серьезный и может повлиять на планы спецоперации. И здесь возникает неизбежный вопрос: через какие страны и каким образом американцы будут тащить все эти вооружения и боеприпасы на Украину?

А с Украиной, как известно, граничат 4 страны НАТО - Румыния, Польша, Венгрия, Словакия. Добавим сюда еще и Молдавию, которая занимает явно антироссийскую позицию и идет на поводке у Вашингтона. Использовать военно-транспортные самолеты, как это было недавно, американцы вряд ди рискнут. Да и почти все аэродромы Украины либо разбиты, либо находятся под плотным контролем российских ВКС. Следовательно, наиболее вероятный вариант - доставка военных грузов по земле через украинскую границу. А тут можно не сомневаться, что Россия смиренно смотреть на оружейные караваны с американским оружием и боеприпасами не будет. Их неизбежно постараются громить. В противном случае выполнение одной из главных задач нашей спецоперации - демилитаризация Украины - будет затягиваться.

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