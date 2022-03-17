В Минобороны рассказали чем заканчивается бой для двух украинских Су-27 с одним российским Су-35

Используя новейшую технику и вооружения, боевые навыки и опыт, наши воины продвигаются километр за километром, выполняя четко поставленную задачу Фото: Дмитрий СТЕШИН

22- день специальной операции на Украине. Минобороны России знакомит читателей «KP.RU» с наградными листами военнослужащих, которые продемонстрировали свою доблесть. Используя новейшую технику и вооружения, боевые навыки и опыт, полученный в различных военных конфликтах, наши воины продвигаются километр за километром, выполняя четко поставленную задачу: не завоевать территорию Украины, а очистить ее от националистов и оружия. И это им удается в полной мере. Пусть не так быстро, как этого бы многим хотелось. Они тоже хотят, чтобы на земле Украины и Донбасса побыстрее установился мир. Но мир для всех, а не для избранных.

СПАС ИЗ ОГНЯ ЧЕТВЕРЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Ефрейтор Иван Головко

«Колонна подразделений общевойсковой армии, совершая марш в район выполнения задач, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду. Командно-штабная машина под управлением водителя-электрика батальона связи ефрейтора Ивана Головко, которая обеспечивала связь в колонне и с вышестоящим штабом, подверглась попаданию вражеского снаряда и загорелась. Оценив обстановку, Иван вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, не смотря на полученные повреждения, учитывая большую вероятность угрозы перехода огня от горящего автомобиля на другие транспортные средства колонны, не взирая на плотный огонь противника, оперативно вывез из колонны горящий автомобиль, после чего приступил к его тушению. Благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Ивана Головко из огня был спасены раненые члены экипажа, не допущено возгорания техники, двигавшейся в колонне, а сама командно-штабная машина была эвакуирована в назначенный район».

Ефрейтор Иван Головко Фото: пресс-служба Минобороны РФ

ПРОВЕЛ КОЛОННУ ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ

Капитан Иван Теплых

«Группе под руководством командира инженерной роты Ивана Теплых была поставлена задача провести инженерную разведку маршрута движения автомобилей подвоза материальных средств на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования. При проведении инженерной разведки вблизи одного из населенных пунктов Иван обнаружил тщательно замаскированное противопехотное минное поле противника. Личным примером, а также умелыми действиями вверенного ему личного состава, в кратчайшие сроки капитан Теплых проделал проход в минном поле, а в дальнейшем произвел его разминирование. Благодаря оперативным, самоотверженным и мужественным действиям капитана Ивана Теплых автомобильная колонна своевременно, без потерь личного состава и военной техники, доставила боеприпасы и продовольствие до пункта назначения».

Капитан Иван Теплых Фото: пресс-служба Минобороны РФ

ОХОТНИКИ НА ДИВЕРСАНТОВ

Гвардии старший лейтенант Николай Куминов

«В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности передвижения колонны группа под руководством заместителя командира роты гвардии старшего лейтенанта Николая Куминова обнаружила тщательно замаскированный минометный расчет националистов, готовивший нанести минометный удар по нашим войскам. Скрытно подобравшись к позициям украинских диверсантов, группа Николая Куминова внезапно атаковала врага. Благодаря четким и уверенным действиям группе под руководством Николая Куминова минометный расчет был обезврежен, а все националисты были пленены. В ходе допроса плененные националисты выдали сведения о местоположении командных наблюдательных пунктов батальонов и рот националистических подразделений. Полученные сведения и координаты целей, подтвержденные данными воздушной разведки, позволили нанести внезапный артиллерийский огонь в места дислокации противника и уничтожить живую силу националистов».

Гвардии старший лейтенант Николай Куминов Фото: пресс-служба Минобороны РФ

УНИЧТОЖИЛ ДВА САМОЛЕТА ПРОТИВНИКА

Старший лейтенант Илья Перепелкин

«Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки истребительного авиационного полка старший лейтенант Илья Перепелкин на истребителе Су-35, выполнял боевое патрулирование по прикрытию наступающей группировки войск. Заняв зону дежурства в воздухе, Илья приступил к радиолокационному поиску воздушных целей в заданном районе. В ходе выполнения боевой задачи, старший лейтенант Перепелкин в условиях применения противником средств постановки помех обнаружил две воздушные цели Су-27, принадлежащие украинским националистам.

Оценив ситуацию, проявляя мужество и отвагу, российский летчик вступил в неравный воздушный бой с превосходящими воздушными силами противника. Искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Илья, продемонстрировав высочайшее мастерство, произвел пуск 3-х управляемых ракет типа «воздух-воздух», в результате чего два самолета Су-27 националистов были уничтожены. Своими решительными, грамотными и профессиональными действиями старший лейтенант Перепелкин, обеспечив господство в воздухе, способствовал активному наступлению российской группировки войск на земле».

Старший лейтенант Илья Перепелкин Фото: пресс-служба Минобороны РФ

СОРВАЛ ПЛАНЫ НАЦИОНАЛИТОВ

Полковник Камил Салимханов

«Под командованием полковника Камила Салимханова, самоотверженно, под непрекращающимся огнем противника, инженерными подразделениями в кратчайшие сроки были оборудованы мостовые переправы через две реки, что обеспечило своевременную переправу войск и развитие дальнейшего наступления. Камил лично принимал участие в разминировании районов и объектов для безопасного продвижения войск. Под руководством Камила Салимханова был разминирован мост через реку, в ходе которого были обезврежены взрывчатые вещества общей массой более 300 кг в тротиловом эквиваленте. Решительные действия полковника Камила Салимханова, в сочетании с высоким профессионализмом и опытом боевых действий, позволили сорвать планы диверсионных групп националистов по уничтожению мостовой переправы».

Полковник Камил Салимханов Фото: пресс-служба Минобороны РФ

С начала проведения специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили на Украине 180 боевых самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и бронемашин, 132 реактивных систем залпового огня и 502 пушек и минометов.

Уничтожены на складах миллионы боеприпасов, тысячи единиц иностранных видов вооружений. Трофейным оружием получится вооружить народную милиции Донбасса и казаков.

Зачем украинским националистам понадобилось столько оружия? Столько не держат для обороны даже развитые европейские страны!

Надеемся, что наши военнослужащие найдут ответ на это вопрос.

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