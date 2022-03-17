«Не очень встраиваюсь в эту реальность»: Валерия задумалась об уходе со сцены

Валерия задумалась об уходе со сцены. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Валерия призналась, что подумывает об уходе со сцены. Артистка мечтает проводить больше времени с семьей и со своей маленькой внучкой, но постоянные концерты и гастроли не дают ей такую возможность. Поэтому артистка стала все чаще задумываться о том, чтобы оставить шоу-бизнес.

- Я как-то не очень понимаю, не очень встраиваюсь в эту TikTok реальность, - пожаловалась звезда в в программе «Светская хроника» Пятого канала.

При этом ее муж Иосиф Пригожин категорически против ухода жены со сцены. Продюсер считает, что Валерия востребована как никогда, и у нее много поклонников, которые с удовольствием идут на ее концерты. Ее гонорары за выступление составляют от 2 до 3,5 миллионов рублей.

Валерия хочет не просто посвятить себя семье, а обустроить для своих близких уютное гнездышко. Певица подыскивает большой дом, в котором могли бы разместиться все ее родные. Найти вариант, который бы ее устроил, не так-то просто, ведь у Валерии большая семья, и всем должно быть удобно.

- Мы хотим место, где могла бы собираться семья. Это не означает, что должно быть большое количество комнат, нет. Но главное — гостиная. Она должна быть достаточно просторная, - рассказала Валерия. - Мы посчитали, наш ближайший круг - 19 человек. То есть я не хочу покупать квартиру на земле.

Год назад Валерия впервые стала бабушкой: у ее младшего сына Арсения родилась дочка Селин. Фото: соцсети.

Год назад Валерия впервые стала бабушкой: у ее младшего сына Арсения родилась дочка Селин. Артистка души не чает в крохе, как и ее муж Иосиф Пригожин. Артистка не скрывала, что очень настороженно относилась к перспективе стать бабушкой. Новость о том, что у Арсения и Лианы будет ребенок, стала неожиданностью для Валерии. Но в итоге все обернулось лучшим образом: малышка – просто прелесть. Кроме того, артистка считает, что ее сыну очень повезло с женой. Лиана выросла в обеспеченной семье, но, в отличие от многих представительниц «золотой молодежи», она трепетно заботится о муже и ребенке. В одном из интервью Валерия сетовала, что девушки из богатых семей в наше время даже яичницу не могут пожарить. Но Лиана совсем другая.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе 2020 года. Новость о том, что они ждут прибавления в семействе, молодые супруги скрывали до последнего, хотя Лиана выходила замуж уже беременной. Арсений рассказал в соцсетях о том, что станет отцом, только когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.

Второй сын Валерии Артемий уже больше десяти лет живет в Швейцарии. Несколько лет назад он закончил Вебстерский университет в Женеве в области IT-технологий и финансов. За время учебы парень успел получить швейцарское гражданство. Далее он продолжил обучение в музыкальном колледже Беркли в Лондоне. Сейчас Артемий работает в звукозаписывающей студии в Монтре: занимается финансовыми вопросами и продюсированием.