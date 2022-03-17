Молодой возлюбленный Кристины Асмус растрогал ее до слез

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Асмус не раз намекала поклонникам, что после развода она не одинока, и в ее жизни есть любовь. Однако подробностей про своего нового избранника никогда не сообщала. И тут вдруг впервые разоткровенничалась! Кристина рассказала о милом поступке бойфренда, который растрогал ее до слез.

- Попросила своего мужчину сходить в косметический магазин и купить мне умывалку для лица. Попросила взять сколько есть. Она европейская, и говорят, скоро ее будет не найти, — рассказала Асмус поклонникам.

Задание оказалось не таким уж простым: попавшее под санкции косметическое средство выдавали не больше двух штук в одни руки. И что же сделал бойфренд Кристины? Скриншот переписки с ним артистка показала в соцсети.

- Знаешь, что такое любовь? Любовь - это когда не больше двух умывалок в одни руки по всей стране, а ты покупаешь две, идешь в туалет, переодеваешься, меняешь прическу, надеваешь маску и покупаешь еще одну, последнюю, на глазах у директора магазина, который запретил тебе продавать больше двух, - написал любимый мужчина актрисы.

Кристина не стала скрывать, что была очень тронута этим жестом. Ее поклонники уверены, что возлюбленный артистки – это актер Роман Евдокимов. Звезда сериала «Перевал Дятлова» то и дело делится в соцсетях нежными снимками с загадочной избранницей. В кадре видны то рука, то нога девушки, однако его подписчики убеждены, что Роман позирует вместе с Кристиной Асмус.

Поклонники уверены, что возлюбленный артистки – это актер Роман Евдокимов. Фото: соцсети.

Кристина и Роман работают вместе в театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей. Правда, представлять бойфренда широкой публике Асмус, похоже, не намерена. Возможно, 33-летнюю артистку смущает то, что Роман на шесть лет моложе ее.

Судя по всему, о свадьбе влюбленные пока не задумываются. Роман слишком нацелен на карьеру, и ему явно не до семейной жизни. Да и Кристина плотно занята во многих проектах. Актриса постоянно жалуется на усталость и говорит, что из-за занятости спит по четыре часа в сутки.