Владимир Путин озвучил послание миру на совещании с главами регионов и мир его услышал

Обращение, которое было в этот раз, Запад точно услышит и запомнит надолго, уверен политолог Фото: REUTERS

- Много пересечений с Мюхенской речью. И там, и там стратегические положения, совершенно четко обозначена политическая позиция президента. Сегодняшняя речь - по сути, прямое обращение к западу, прямые оценки и предупреждение, к чему может привести политика, которая сейчас коллективным западом проводится.

При этом, по словам Манойло, Путину приходится раз за разом объяснять его решения.

- Услышав позицию Российской Федерации, наши западные «партнеры» наблюдают за развитием специальной военной операции, пугаются. То есть начинают думать что-то свое. И периодически их приходится возвращать в реальность таким образом. Дело в том, что там почему-то считают: «русские непредсказуемы, хитры и коварны. И заявление было сделано, но это было вчера, а сегодня у них планы изменились». Чтобы этой истерики не было, президенту периодически приходится делать подобного рода обращения на запад.

При этом, такое обращение, которое было на этот раз, Запад точно услышит и запомнит надолго, уверен политолог.

- Они точно услышали и законспектировали каждое слово. Ручаюсь вам. Другое дело – воспримут ли они предупреждение всерьез? Я думаю, что они очень хорошо все слышат, что к ним обращаются. Политическая и военная элита не просто услышали, но сидели у телевизоров, а потом просматривали запись с переводчиками. А вот простые граждане, к которым в том числе обращался Путин, об этом обращении могут и ничего не узнать. Наших СМИ там нет, а свои об этом рассказывать не будут. Посмотрите на последний инцидент в Донецке. Там никто об этом не знает.

Обратился президент и к российской элите. «Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра или устриц», - сказал Путин.

- Он крут! Он молодец! - замечает Манойло. - Наши власти и Путин лично уже предупреждали, что будут работать по политикам, чиновникам, бизнесменам, у которых активы на западе. Их личные, нажитые непосильным трудом. Особенно по олигархам. Это же сценарий, который разворачивался в 2019 году в Венесуэле, когда там пытались сделать госпереворот. Они вычислили все зарубежные активы, всех чиновников Мадуро, его семью, и когда появился Гуайдо, все эти активы были арестованы. И тогда только счастливый случай не дал этой схеме осуществиться, потому что в конце августа 2019 года контакты одного из таких «людей Мадуро» с американской разведкой неожиданно всплыли на поверхность. Потому сейчас Путин и правильно говорит насчет этой «пятой колонны». Все эти люди обладают уязвимостью.

Что касается непосредственно помощи регионам, то, по мнению эксперта, Россия уже давно научилась оперативно вводить меры, которые реально нужны в каждой конкретной ситуации.

- Все меры точно заточены на проблемы, которые сейчас испытывает либо будет испытывать экономика России. Особенно важно, что выплаты по внутренним кредитам и регионам будут отложены. Это очень своевременно и очень правильно. И таких мер там целый пакет.

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