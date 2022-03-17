В Израиле выбрали самый смешной костюм на праздник Пурим

Этот праздник очень любят дети, потому что после него в израильских школах начинаются каникулы Фото: REUTERS

Израильтяне празднуют Пурим – традиционно в населенных пунктах Израиля в это день проходят костюмированные шествия, сродни карнавалу. А еще этот праздник очень любят дети, потому что после него в израильских школах начинаются каникулы.

Израильский Пурим чем-то сродни европейскому Хэллоуину, вот только наряжаются евреи не в чертей и вурдалаков. Впрочем, трудно сказать, в кого или во что именно они наряжаются, поскольку ограничений для полета фантазии просто нет: дети, наряженные кусками пиццы, человек-градусник, живой фотоаппарат и даже, простите, один на двоих костюм человеческой попы, который создала креативная израильская пара.

Каждый год накануне праздника и после него в Сети появляются фото и ролики с самыми смешными и необычными костюмами на Пурим.

Пожалуй, в этом году, одним из самых ярких стал участник праздника, нарядившийся биотуалетом.

Видео с человеком-туалетом выложил Telegram-канал с красноречивым названием «Израиль – нам все еще смешно».

А еще в Пурим принято посылать друг другу угощения и давать деньги нуждающимся. Заканчивается же все богатым застольем с большим количеством вина.

Согласно библейским источникам, Пурим празднуется в честь евреев, спасенных от истребления на территории Древней Персии. При этом сам праздник, в отличие от большинства еврейских знаменательных дат, не имеет религиозной подоплеки. И, соответственно, никаких жестко установленных канонов или ритуалов.