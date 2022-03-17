Блинкен назвал условия отмены антироссийских санкций

Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются перманентными Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются перманентными и могут быть отменены после того, как будет достигнута цель их введения. Прежде всего, это касается специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, санкции будут продолжаться как минимум до тех пор, пока на Украине не прекратится вооруженный конфликт. После этого можно ожидать смягчения санкционного давления.

– Они являются инструментом. А если достигается поставленная цель, то санкции исчезают, – заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что главным условием для отмены санкций является восстановление суверенитета Украины, ее территориальной целостности и независимости. Кроме того, власти США должны будут убедиться, что достижение этих целей будет иметь необратимый характер.

– Мы хотим убедиться в том, что это не может повториться. Что Россия не продолжит в точности то же самое, что она делает, через год, два или три года, – сказал госсекретарь США.

Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что санкции - это инструмент обоюдоострый, способный нанести экономический ущерб обеим сторонам. Кроме того, расширение ограничение все дальше заводит отношения России и США в тупик, из которого будет очень сложно выйти.