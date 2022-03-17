Из-за антироссийских санкций американские компании вынуждены увольнять сотрудников

Buyk – удачный стартап, появившийся в американском мегаполисе в прошлом году Фото: Shutterstock

О беспрецедентном росте цен на бензин в США знают, пожалуй, все. Прежде всего, об этом жалобно вещают буквально из каждого утюга сами американцы, привыкшие к доступному по цене топливу.

А вот еще об одном эффекте санкций против России – росте безработицы – говорят пока меньше. Но это явно не продлится долго.

По данным американских СМИ, сотни компаний вынуждены увольнять сотрудников. Происходит это из-за того, что множество фирм так или иначе имели связи с Россией.

– Нам рассказали, что 98% работников будут уволены из-за проблем с финансированием. Дело в том, что наши основатели и инвесторы – все сплошь из России, – рассказал журналистам попавший под сокращение сотрудник нью-йоркской компании Buyk.

Buyk – удачный стартап, появившийся в американском мегаполисе в прошлом году. Компания занималась доставкой горожанам всего необходимого и развивалась настолько успешно, что в ближайших планах было открытие офисов в других городах. Но вместо этого сотрудники получили извещения об увольнении.

– Все было очень вежливо и тактично. Нам объяснили, что дело не в работе компании, а именно в финансировании. И что работники ни в чем не виноваты, – рассказали теперь уже безработные бывшие сотрудники Buyk.

Но от вежливости работодателей легче им не становится – в стране, экономика которой лишь кое-как восстанавливается на фоне ситуации с пандемией, вновь возникают проблемы с рабочими местами.