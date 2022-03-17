Ален Делон собирается уйти из жизни, сделав эвтаназию

В 2019 году Делон пережил двойной инсульт и проводит все свое время дома, в полном уединении со своими собаками Фото: EAST NEWS

«Стареть — это отстой! И мы ничего не можем с этим поделать. Мы теряем лицо и зрение, встаем на ноги и чувствуем, как, черт возьми, болит лодыжка. Мучения страшны», - считает французский актер Ален Делон.

Сейчас он живет в Швейцарии. Ему 86 лет.

В 2019 году Делон пережил двойной инсульт и проводит все свое время дома, в полном уединении со своими собаками.

В 2020 году от рака поджелудочной железы умерла его бывшая, но единственная жена Натали Делон. Незадолго до своей смерти, будучи неизлечимо больной, она навещала актера в его швейцарском имении.

Их сын Энтони тогда выложил в соцсети фотографию, на которой его родители сидели в гостиной и разговаривали. «Они вместе после того, как разошлись более полувека назад», - подписал снимок Энтони.

Сейчас к французской кинозвезде приезжают только его дети. Ален Делон не скрывает, что уже составил завещание. Он не хочет, чтобы после его смерти родные занимались «грязным делом» – дележом имущества и сбережений.

Старшего сына Энтони, которому сейчас 57 лет, он попросил о главном – помочь ему умереть. Актер всегда говорил, что не против эвтаназии. Именно поэтому он переехал в Швейцарию, где эвтаназия официально разрешена.

«Я нахожу этот способ уйти из жизни наиболее логичным и естественным, - говорит актер. - С возрастом мы имеем право свалить к черту по-тихому из жизни, без больниц и уколов».