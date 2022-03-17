Беженка из Мариуполя рассказала, как боевики "Азова" взорвали драмтеатр

Украинские националисты пытались убрать свидетелей, которые могли рассказать об их зверствах

Беженка из Мариуполя рассказывает, что боевики из националистического батальона "Азов", отходя из города, взорвали драмтеатр в Мариуполе, где находились мирные жители, которыми они все время прикрывались, как "живым щитом".

Так украинские националисты пытались убрать свидетелей, которые могли рассказать об их зверствах.

Разбитая техника боевиков осталась стоять рядом с бомбоубежищами и выходами из подвалов жилых домов.

Вот, как об освобождении Мариуполя рассказывает одна из пострадавших: "Нам сказали, что пришли российские военные, идет зачистка города, что можно выходить. Кто мог уехал на машинах. Мы боялись брать машину. Еле добрались с детьми до российских автобусов. Пока по городу шли, у детей истерика была: вокруг убитые лежат, все горит. В дороге в автобусах российские военные давали детям конфеты, еду. За все то время, что «Азов» прятались за нами, нас не выпускали на улицу. В подвале сидели 15 суток. Ни еды, ни воды не давали. Прятались от них с детьми, чтобы нас не расстреляли. А отходя они просто бомбоубежище разбили, людей оттуда к нам привезли с осколками. Они и раньше так себе вели в городе. Стоишь в очереди в магазине с детьми, они зайдут бухие с автоматам всех растолкают. Так и жили".

Напомним, ранее в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

В военном ведомстве также отметили, что 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла.

В крупнейшем городе на Азовском море - городе металлургии и крупном морском порту Мариуполя продолжается проведение гуманитарной операции. В течение суток из разблокированного города обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев.

- Это 71 представитель ОБСЕ, 9 граждан Греции и 9 граждан Пакистана, - перечислил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник также сообщил, что спасенные жители Мариуполя, оказавшись в безопасности, открыто рассказывают о массовых бесчинствах и преступлениях, издевательствах над беззащитными стариками, женщинами и детьми, которые творили нацисты батальонов территориальной обороны, чувствуя полную безнаказанность, а тех, кто оказывал хотя бы малейшее сопротивление, убивали на месте.

Рассказы подтверждает сделанный беженцами выбор: из 31 тысячи эвакуированных мирных украинских граждан, находившихся у боевиков в качестве "живого щита", только 36 человек решили отправиться в населенные пункты на подконтрольные киевским властям территории в Днепропетровской области.

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