Видео удара штурмовика Су-25 по украинскому военному складу опубликовало Минобороны

Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях

Минбоороны России публикует видеокадры выполнения экипажами штурмовиков Су-25 ВКС России боевого задания. Они уничтожают склады с вооружением и боеприпасами.

- Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях. Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот, - сообщили в Минобороны.

Военные летчики оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации за прошлые сутки поразили 34 военных объекта Украины. Они планомерно уничтожают склады боепитания, реактивные системы залпового огня, командные пункты, станция радиоэлектронной борьбы, скопления боевой техники украинских националистов.

Благодаря воздушной поддержке подразделения народной милиции ДНР и ЛНР, Вооруженных Сил России продолжают продвижение в ходе специальной военной операции. Они берут под контроль все новые населенные пункты.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

180 - самолетов и вертолетов.

166 - беспилотных летательных аппаратов.

1367 - танков и других боевых бронированных машин.

132 - реактивных систем залпового огня.

502 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1156 - единиц специальной военной автомобильной техники.