Минобороны: американцы обкатывали на Украине передачу вирусов через летучих мышей

Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации США и их союзниками по НАТО военно-биологических программ на территории Украины.

- Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что согласно документам, данные исследования выполнялись в Харькове на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет. А в рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались "дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа".

Согласно экспертизам документов американскими специалистами "одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности".

- Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы, - пообещал Конашенков.

Напомним, сегодня 22-ой день специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Владимир Путин ранее назвал цель операции: «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Вооруженные силы действуют четко согласно приказу: наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Минобороны регулярно публикует видеокадры уничтожения бронетехники и объектов украинских националистов высокоточными снарядами «Краснополь» и вооружением беспилотных ударных комплексов «Иноходец».

Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Там уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У».

При поддержке российской армии подразделения ДНР и ЛНР развивают наступление по всем направлениям.

Так, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежное, а подразделения Донецкой Народной Республики прошли 4 километра и ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое.

БОЕВАЯ СВОДКА

За прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет – Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2".

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины.

Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

181 - украинский самолет и вертолет.

172 - беспилотных летательных аппарата.

170 - зенитных ракетных комплексов.

1379 - танков и других боевых бронированных машин.

133 - реактивные системы залпового огня.

514 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1168 - единиц специальной военной автомобильной техник