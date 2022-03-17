«Когда надо им – можно закрыть глаза на все»: Медведев раскрыл двуличие западной политики

Заместитель секретаря Совета Безопасности выбрал новый ресурс. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Вот что написал в своем первом сообщении третий президент России и бывший глава кабинета министров.

Почему Telegram

Тут объяснение у Дмитрия Анатольевича почти очевидное:

- Этот ресурс оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя social media. Потому и первая публикация посвящена самой драматической теме.

Причины обострения - русофобия

Медведев с печалью отмечает, что русофобия Запада, увы, «никогда нет достигнет дна»:

- Экспансия НАТО к нашим границам ,экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это - причины того крайнего обострения международной ситуации, которые весь мир переживает в эти дни.

Отчего мы не вместе

- Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения Западного мира в отношении России в последние годы.

Это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними. Мы вместе победили фашизм в ХХ веке. Договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества.

Двойные стандарты

Замсекретаря Сровбеза признает, что двойные стандартыи Запада не удивляют уже ни нас, ни «остальной мир»:

- Когда надо им — можно закрыть глаза на все, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идет не по их указке , виновник один — наша страна.

История истерии

Истоки антирусской истерия Медведев видит в предыдущих столетиях и вспоминает цитату Тютчева, которая звучит так:

«Давно уже можно было предугадать, что это бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России ...предложили самоубийство, отречение от основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».

Лицемерие Америки

Доказательства цикличности истории третий президент России видит и в 21 веке:

- Почва для ненависти к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении 30 лет существования нового российского государства. Долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное. Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам.

Цели Запада

Дмитрий Медведев полагает, что Западу не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы.

- Мы защищаем собственных граждан в других странах. И лютая русофобия, буквально «сорвалась с цепи», захлебываясь в бессильной злобе. Нашу страну им обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше - раздербанить на части.

Борьба за миропорядок

Дмитрий Анатольевич полагает, что ничего из русофобских выпадов не выйдет.

- У нас достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за миропорядок, который устраивает Россию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда на нашей стороне!