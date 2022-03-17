Минобороны РФ: Пентагон распространял через свои биолаборатории на Украине коронавирусы, дирофиляриоз и смертельный туберкулез

Общий объем финансирования биолабораторий на Украине составил 32 миллиона долларов США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России обнародовало на брифинге документы Пентагона от 6 марта 2015 года, которые подтверждают участие американских военных в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Как выяснили российские эксперты соглашения о совместной биологической деятельности было заключено между США и Минздравом Украины. Но средства на Украину или непосредственно в биолаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, где работали американские специалисты. Общий объем финансирования таких биолабораторий на Украине составил 32 миллиона долларов США.

- Эти биолаборатории были выбраны Управлением минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Этот запрос Пентагона о привлечении украинских лабораторий для реализации проекта представлен на слайде. Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги, как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому этот проект и получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены, - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

КОРОНАВИРУС ИЗ ХАРЬКОВА

Российские военные тщательно изучили документы американского проекта P-781. Он посвящен изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Согласно отчетов, американские биологи заражали летучих мышей на базе лаборатории в Харькове. Работы велись совместно со специалистами скандально известного Центром Р.Лугара в Тбилиси. Эти исследования обошлись Пентагону в 1,6 млн. долларов, большую часть из которых получила Украина, как основной исполнитель.

- Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования с летучими мышами носили системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл (может сенат США заслушает ее после госсекретаря Виктории Нуланд?) В ходе этих проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку, - пояснил Кириллов.

Он обратил внимание, что исследования проводились на гражданах Украины «фактически втемную». Полученные документы, свидетельствуют о фактах передачи 5000 образцов сыворотки крови и 773 биопроб отобранных у граждан Украины в биолаборатории Германии, Великобритании и Грузии.

Эти факты подтверждают оригиналы секретных документов, что свидетельствуют о попытках уничтожить в американских биолабораториях на Украине следы биоматериалов и документации по преступным исследованиями над гражданами.

Кстати, образцы биоматериалов американцы пытались получить в коммерческих клиниках России.

РОИ КОМАРОВ - УБИЙЦ

- Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское ранее работающие там граждане Украины даже не допускались в здание! Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами. В попытке замести следы, биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 км в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино, - демонстрирует слайды начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Кириллов также сообщил журналистам о причинах попытки экстренного уничтожения всех документов в Херсонской биолаборатории: «Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2019 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию».

Отметим, что дирофиляриоз - страшное тропическое заболевание, при котором паразиты с укусом комара попадают от животных в кровь человека. После этого личинки поражают глаза и мозг. Лечение длительное и вредное, часто заболевание переходит в хроническое. При этом человек становится инвалидом.

Интересно, что официальных заявлений о распространении этого заболевания на Украине просто нет!

МОЛНИЕНОСНЫЙ ЛЕТАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

Представитель Минобороны обратил внимание, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали резкое увеличение в 2018 году среди жителей Луганской и Донецкой народных республик новые мультирезистентные штаммы туберкулеза, которые не поддавались лечению обычными лекарствами.

- В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий, - привел данные исследования Кириллов.

Наши эксперты продолжают изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Они отмечают, что представленные документы о разработки Пентагоном биооружия на Украине имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями действующих организаций.

Исходя их этих документов, ряд европейских стран, в том числе и Россия вправе предъявить иски США, которые распространяли опасные биологические материалы на чужом континенте, чем нанесли экономический урон.

ВИРУСЫ ВМЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Кириллов связал исследования Пентагона с рядом вспышек экономически значимых болезней на территории России.

- Только в 2021 году ущерб от высокопатогенного птичьего гриппа превысил 1,7 млрд. рублей, было уничтожено 6 млн. голов домашней птицы. При этом в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от него составили порядка 2,0 млрд. евро, - напомнил об экономических потерях Кириллов.

Генерал-лейтенант связывает эти вспышки с американским проектом «FLU-FLY-WAY» , который проводился Харьковским институтом ветеринарной медицины. Там изучалось поведение диких птиц как «векторов для переноса высокопатогенного птичьего гриппа». Оценивались американцами и условия, при которых «процессы передачи могут приобрести «неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности».

Представитель Минобороны России отметил, что данные документы подтверждают причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер между птицей и человеком.

- Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования, - подчеркнул в своем выступлении генерал-лейтенант Кириллов.

В военном ведомстве обращают внимание всего мирового сообщества, что в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники должны подавать в ООН подробные сведения об объектах и проводимой биологической деятельности. Но США и Украина этого не делала! Проекты UP-4, UP-8 и P-781 проводились с 2016 года без международной отчетности. И это еще раз подтверждает, что все они велись в интересах Пентагона, который имеет секретную цель - создание арсенала биооружия.

В ЭТО ВРЕМЯ

В Минобороны России напомнили, что ранее подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивалась лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены мультирезистентными штаммами сифилиса и гонореи с санкции Белого дома.

При этом Россия неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств «чужими руками».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о смертельной угрозе для людей, которую несут сотни биолаборатории США по всему миру.

- Их сотни таких лабораторий, в том числе почти 30 на одной Украине. И многие созданы в ряде других стран бывшего СССР, ровно по периметру российских границ, границ КНР, и других стран, здесь расположенных. Убежден, что мировое сообщество убедилось и еще убедится в недопустимости подобной деятельности, чреватой, в общем-то, смертельными угрозами для огромного количества мирных граждан, - заявил глава МИД России.

Лавров отметил, что несмотря на противление США необходимо создать в мире специальный механизм верификации любых тревожных сообщений о том, что где-то появляются препараты, из которых можно сделать биологическое оружие. А сейчас важно поставить вопрос о легитимности американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

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