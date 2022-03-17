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Политика17 марта 2022 12:33

Минобороны РФ: Пентагон распространял через свои биолаборатории на Украине коронавирусы, дирофиляриоз и смертельный туберкулез

Раскрыты подробности работы биолабораторий на Украине
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Общий объем финансирования биолабораторий на Украине составил 32 миллиона долларов США

Общий объем финансирования биолабораторий на Украине составил 32 миллиона долларов США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России обнародовало на брифинге документы Пентагона от 6 марта 2015 года, которые подтверждают участие американских военных в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Как выяснили российские эксперты соглашения о совместной биологической деятельности было заключено между США и Минздравом Украины. Но средства на Украину или непосредственно в биолаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, где работали американские специалисты. Общий объем финансирования таких биолабораторий на Украине составил 32 миллиона долларов США.

- Эти биолаборатории были выбраны Управлением минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Этот запрос Пентагона о привлечении украинских лабораторий для реализации проекта представлен на слайде. Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги, как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому этот проект и получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены, - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

КОРОНАВИРУС ИЗ ХАРЬКОВА

Российские военные тщательно изучили документы американского проекта P-781. Он посвящен изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Согласно отчетов, американские биологи заражали летучих мышей на базе лаборатории в Харькове. Работы велись совместно со специалистами скандально известного Центром Р.Лугара в Тбилиси. Эти исследования обошлись Пентагону в 1,6 млн. долларов, большую часть из которых получила Украина, как основной исполнитель.

- Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования с летучими мышами носили системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл (может сенат США заслушает ее после госсекретаря Виктории Нуланд?) В ходе этих проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку, - пояснил Кириллов.

Он обратил внимание, что исследования проводились на гражданах Украины «фактически втемную». Полученные документы, свидетельствуют о фактах передачи 5000 образцов сыворотки крови и 773 биопроб отобранных у граждан Украины в биолаборатории Германии, Великобритании и Грузии.

Эти факты подтверждают оригиналы секретных документов, что свидетельствуют о попытках уничтожить в американских биолабораториях на Украине следы биоматериалов и документации по преступным исследованиями над гражданами.

Кстати, образцы биоматериалов американцы пытались получить в коммерческих клиниках России.

РОИ КОМАРОВ - УБИЙЦ

- Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское ранее работающие там граждане Украины даже не допускались в здание! Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами. В попытке замести следы, биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 км в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино, - демонстрирует слайды начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Кириллов также сообщил журналистам о причинах попытки экстренного уничтожения всех документов в Херсонской биолаборатории: «Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2019 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию».

Отметим, что дирофиляриоз - страшное тропическое заболевание, при котором паразиты с укусом комара попадают от животных в кровь человека. После этого личинки поражают глаза и мозг. Лечение длительное и вредное, часто заболевание переходит в хроническое. При этом человек становится инвалидом.

Интересно, что официальных заявлений о распространении этого заболевания на Украине просто нет!

МОЛНИЕНОСНЫЙ ЛЕТАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

Представитель Минобороны обратил внимание, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали резкое увеличение в 2018 году среди жителей Луганской и Донецкой народных республик новые мультирезистентные штаммы туберкулеза, которые не поддавались лечению обычными лекарствами.

- В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий, - привел данные исследования Кириллов.

Наши эксперты продолжают изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Они отмечают, что представленные документы о разработки Пентагоном биооружия на Украине имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями действующих организаций.

Исходя их этих документов, ряд европейских стран, в том числе и Россия вправе предъявить иски США, которые распространяли опасные биологические материалы на чужом континенте, чем нанесли экономический урон.

ВИРУСЫ ВМЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Кириллов связал исследования Пентагона с рядом вспышек экономически значимых болезней на территории России.

- Только в 2021 году ущерб от высокопатогенного птичьего гриппа превысил 1,7 млрд. рублей, было уничтожено 6 млн. голов домашней птицы. При этом в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от него составили порядка 2,0 млрд. евро, - напомнил об экономических потерях Кириллов.

Генерал-лейтенант связывает эти вспышки с американским проектом «FLU-FLY-WAY» , который проводился Харьковским институтом ветеринарной медицины. Там изучалось поведение диких птиц как «векторов для переноса высокопатогенного птичьего гриппа». Оценивались американцами и условия, при которых «процессы передачи могут приобрести «неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности».

Представитель Минобороны России отметил, что данные документы подтверждают причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер между птицей и человеком.

- Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования, - подчеркнул в своем выступлении генерал-лейтенант Кириллов.

В военном ведомстве обращают внимание всего мирового сообщества, что в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники должны подавать в ООН подробные сведения об объектах и проводимой биологической деятельности. Но США и Украина этого не делала! Проекты UP-4, UP-8 и P-781 проводились с 2016 года без международной отчетности. И это еще раз подтверждает, что все они велись в интересах Пентагона, который имеет секретную цель - создание арсенала биооружия.

В ЭТО ВРЕМЯ

В Минобороны России напомнили, что ранее подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивалась лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены мультирезистентными штаммами сифилиса и гонореи с санкции Белого дома.

При этом Россия неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств «чужими руками».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о смертельной угрозе для людей, которую несут сотни биолаборатории США по всему миру.

- Их сотни таких лабораторий, в том числе почти 30 на одной Украине. И многие созданы в ряде других стран бывшего СССР, ровно по периметру российских границ, границ КНР, и других стран, здесь расположенных. Убежден, что мировое сообщество убедилось и еще убедится в недопустимости подобной деятельности, чреватой, в общем-то, смертельными угрозами для огромного количества мирных граждан, - заявил глава МИД России.

Лавров отметил, что несмотря на противление США необходимо создать в мире специальный механизм верификации любых тревожных сообщений о том, что где-то появляются препараты, из которых можно сделать биологическое оружие. А сейчас важно поставить вопрос о легитимности американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

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