Лицемерный Джо: назвавший Путина «военным преступником» Байден хвастался тем, что придумал бомбить Белград

То, что для Байдена - «достойная победа» в Югославии, для нас - военное преступление Фото: REUTERS

Готовность США воевать с Россией на Украине до последнего украинца в очередной раз подтвердил американский президент Байден. Он объявил о выделении еще 800 миллионов долларов военной помощи Киеву в дополнение к 200 миллионам, утвержденным 12 марта. «Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине противостоять нападению России», - заявил хозяин Белого дома.

Вчера же он сделал еще одно громкое заявление. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он президента Путина «военным преступником», Байден сначала сказал, что нет, но потом с ним пообщалось его окружение и он поправился: да, считает.

Тут, конечно, можно утешиться тем, что накануне престарелый американский президент назвал своего вице-президента «первой леди», пока его не поправила собственная жена.

Но это был повод похихикать над очевидной ментальной немощью Байдена. А вот вчерашний его ответ, хоть и сделанный не без запинки, дает повод для совсем других эмоций и мыслей.

Очень вовремя из архивов выудили выступление Байдена в 1999 году, когда он был еще сенатором и одним из самых ярых сторонников бомбардировок Югославии НАТО. «Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине», - с пафосом хвастался Байден. В то время он, как и сейчас, полагал, что бомбардировки Югославии, длившиеся 78 дней, - это была доблесть Запада, а не военное преступление. Это таким способом учили «неразумных» сербов, кого те должны считать хозяевами этого мира и кому подчиняться. Байден тогда договорился даже до того, что назвал полевого командира Армии освобождения Косова Хашима Тачи, отъявленного бандита и торговца человеческими органами, косовским Джорджем Вашингтоном.

Понятно, что в 1999 году Байден был заметно помоложе. Но, как видно из его страстного выступления того времени, он был еще и до безрассудства решителен. По сути, с нашей точки зрения и исходя из наших оценок югославской трагедии, он публично заявил, что является именно военным преступником, а не только пламенным оратором, который «якал», чтобы позиционировать себя вдохновителем «победы». Он, повторю, с нашей точки зрения признался в соучастии в настоящем военном преступлении, за что должен нести ответственность. Кстати, и в бытность вице-президентом два срока при президенте Обаме он был причастен к военным операциям США в семи странах. Такой вот «миротворец».

Предельно ясно становится одно: нынешнее противостояние с Западом обнажило радикальное, если хотите, роковое расхождение наших оценок о мировом зле и добре. То, что для Байдена - «достойная победа» в Югославии, для нас - военное преступление. То, что для него «военное преступление» Путина, для нас - решительная попытка избавиться от мертвой хватки удава-Запада, пытающегося раздавить Россию. Кто станет «военным преступником», покажет исход схватки.