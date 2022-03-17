Дмитрий Песков: президент Путин созвонился с Кадыровым, и они обсудили то, что хотели обсудить

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 17 марта, журналист kp.ru предложил официальному представителю Кремля для обсуждения следующие темы...

- ...Дмитрий Сергеевич, вчера во время заседания, которое показывали по ТВ, мы все слышали, как Владимир Владимирович Путин поговорил с главой Чеченской республики Кадыровым, потом сказал ему: «Рамзан, я позвоню после совещания». И вскоре - через несколько часов - появилось такое сообщение от Рамзана Кадырова. «Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного главнокомандующего В. В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении». Вот можно уточнить, в чем выражалось прямое руководство Верховного главнокомандующего этой операцией?

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Нет, нельзя уточнить. Мы договорились, что мы по вопросам ведения военной операции не будем давать комментарии. Это прерогатива министерства обороны.

- И еще вопрос. Я так полагаю, что это прямой контакт Владимира Владимировича, возможно, с военными через Кадырова... И можете хотя бы сказать – такое часто бывает или это просто единичный случай?

- А что значит, прямой контакт с военными?

- Кадыров пишет в Телеграм-канале своем, что было прямое руководство Верховного главнокомандующего... Я так понял, что это прямое руководство вот этой операцией по выходу из окружения наших бойцов.

- Ну, здесь, наверное, лучше за разъяснениями обратиться или к Кадырову, или в министерство обороны. Действительно, как и планировал, президент потом с Кадыровым созвонился и они обсудили то, что хотели обсудить.

- Понятно. Тогда еще такой вопрос. Мы привыкли аналогии проводить с Великой Отечественной войной – вот некоторые историки считают: то, что сейчас происходит на Украине, это можно сравнить с 1943 годом Великой Отечественной, когда исход войны был предрешен, когда перелом произошел и так далее. И в августе 1943-го Верховный Главнокомандующий тогдашний ездил на фронт. Не планируется ли поездка нашего Верховного Главнокомандующего на фронт или хотя бы встреча в госпиталях с ребятами, которые раненые сейчас лечатся, с которыми встречались уже наши российские военачальники?

- Вы знаете, я не стал бы проводить… Я с вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной – это все-таки разное и о разном идет речь.

Поездки не планируются.

- А встреча с бойцами в госпиталях?

- Пока нет в планах. Все будет своевременно.

- Спасибо!

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