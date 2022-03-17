Дефолта не будет: США разморозили золотовалютные резервы России на $117 млн

Наша страна смогла заплатить долги иностранцам в долларах Фото: Shutterstock

Уже недели две СМИ со всех сторон обсасывают тему возможного дефолта России. Будет - не будет, мимо пройдет – к черту пошлет...

Тема возникла не на пустом месте. Дело в том, что 15 марта Россия должна была заплатить $117 млн по своим еврооблигациям в валюте. Еврооблигации - это ценные бумаги, которые выпускало российское правительство, чтобы взять в долг - в том числе за рубежом. Платить иностранным покупателям надо было в валюте. А $300 млрд из золотовалютных резервов нашей страны, как известно, «заморозили» страны запада. Наш Минфин заявлял, что всем заплатим – но в рублях, раз уж вы нашу валюту «заморозили». Эксперты возражали, что это «ненастоящий» платеж: обещали платить в баксах, вот и обеспечьте. Иначе это будет считаться неплатежом, он же – дефолт.

Выдыхаем, господа. Час Х пройден, дефолта нет. По крайней мере, пока. Вот что написал сегодня утром на своем сайте российский Минфин:

- Платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации... в общей сумме 117,2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено.

В общем, заплатили в долларах, все довольны. Каким образом? Это разъяснили уже американцы. Минфин США заявил, что «действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум, до истечения соответствующей лицензии в конце мая».

- Вероятно, данная генеральная лицензия (на выплату долга в долларах. – Ред.) выдана Минфином США одному из американских банков, на корреспондентском счету которого лежит часть заблокированных российских резервов. По всей видимости, этому банку дали разрешение осуществлять платежи, - говорит Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Так что выходит, часть российских резервов американцы все же разморозили – специально для выплаты по облигациям. Но срок лицензии на выплату долга истекает 25 мая 2022 года. То есть после этого платить в валюте мы не сможем. Но, во-первых, можно запросить продление лицензии. Во-вторых, впереди еще два месяца, случиться может всякое.

- В текущих условиях, когда ситуация меняется не то, что ежедневно, а ежечасно, такой срок выглядит очень долгим. За это время ситуация может существенно измениться, как в ту, так и в другую сторону. Но, по крайней мере, пока можно выдохнуть, - говорит Евгений Коган.