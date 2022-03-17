В Калининградской области построят завод по производству отечественных тяговых аккумуляторов

Подписанное соглашение позволит организовать производство электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек в Калининградской области. Фото предоставлено Росатомом

17 марта в Калининграде состоялось уникальное событие. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, руководитель компании «Автотор Холдинг» Александр Сорокин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов в присутствии главы Минпромторга России Дениса Мантурова подписали соглашение о взаимодействии в области развития экологического транспорта на территории региона. Участники торжественной церемонии договорились направить совместные усилия на организацию и развитие производства электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек на базе современных интеллектуальных технологий на территории Калининградской области.

ВЕХА В РАЗВИТИИ АВТОПРОМА

«Заключение этого соглашения – значимый шаг для российской автомобильной промышленности, для развития производства в нашей стране транспорта с пониженным углеродным следом, - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. - Чрезвычайно важно, что этот документ касается не только производства транспортных средств как таковых, но и ключевых компонентов для них – тяговых батарей, а также создания сети зарядных станций. Минпромторг России будет способствовать реализации этого проекта в части действующих и разрабатываемых мер государственной поддержки, заключения или изменения специнвестконтактров. Надеюсь, что в будущем мы увидим и другие подобные комплексные проекты».

Компания-интегратор по системам накопления энергии «РЭНЕРА» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году и обеспечит потребности российских автопроизводителей в тяговых батареях. Литий-ионные батареи российского предприятия найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике, также предприятие будет производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки.

«Строительство в России полномасштабного завода по производству литий-ионных накопителей энергии – это важная веха для выполнения стратегии Росатома по развитию новых неядерных бизнесов, а также для реализации принятой Правительством России Концепции развития электротранспорта в России до 2030 года. Этот проект важен не только для реализации государственной политики в импортозамещении, но и с точки зрения целей и принципов устойчивого развития. Это и вклад в экономику региона, и защита окружающей среды, и чистота атмосферного воздуха, и в конечном итоге – повышение качества жизни людей», - сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев считает, что этот проект важен не только для импортозамещения, но и с точки зрения целей и принципов устойчивого развития страны. Фото предоставлено Росатомом

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА «ЗЕЛЕНОЙ ПОВЕСТКИ»

Компания «АВТОТОР Холдинг», являясь резидентом Калининградской области, намерена организовать выпуск в России электромобилей с использованием батарей производства «РЭНЕРА». Реализация проекта планируется в три этапа: в начале 2024 года - запуск производства и выпуск пилотной партии, освоение производства зарядных станций, до 2025 года - расширение модельного ряда выпускаемого электротранспорта, локализации его компонентов, до 2030 года - увеличение объема производства электромобилей и их локализация.

«Доступность применения локализованной аккумуляторной батареи – один из стратегически важных факторов, определяющих перспективы инвестиционного проекта АВТОТОР по производству электромобилей и ускоренного внедрения электромобилей в России в целом, - отметил генеральный директор «АВТОТОР Холдинг» Александр Сорокин. - Подписанное соглашение направлено на импортозамещение, повышение экономической эффективности при создании высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства и отвечает приоритетам развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ».

Правительство Калининградской области готово содействовать созданию зарядной инфраструктуры, увеличению доли электрического пассажирского транспорта и улучшению инвестиционного климата региона - в планах повысить количество приобретаемых в регионе электромобилей и других транспортных средств с низкоуглеродным следом до 50%.

«Производство систем накопления энергии обещает стать стратегически важным для нашего региона и усилит его потенциал в реализации «зеленой повестки». Новый проект «Росатома» и его кооперация с АВТОТОРом способны создать сотни рабочих мест и сгенерировать здесь высокотехнологичные компетенции, жизненно необходимые для устойчивого развития калининградской экономики», - прокомментировал соглашение губернатор Антон Алиханов, поблагодарив всех участников за внимание к региону и сотрудничество.

Антон Алиханов отметил, что новый проект «Росатома» создать сотни рабочих мест и сгенерировать в регионе высокотехнологичные компетенции. Фото предоставлено Росатомом

Напомним, компания «РЭНЕРА» - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. «РЭНЕРА» является совладельцем южно-корейского производителя литий-ионных аккумуляторов – компании Enertech International Inc. На основе технологий, отвечающих стандартам мирового рынка, в Калининградской области к 2025 году будет построен завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и накопителей энергии мощностью около 4 ГВт*ч в год.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание.