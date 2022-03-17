Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова пошла на сложную операцию ради детей

Певица занимается поиском подходящей клиники Фото: Борис КУДРЯВОВ

Петербургская артистка Наталия Власова, которую публика отлично знает по шлягеру «Я у твоих ног», в последнее время проживает творческое перерождение: участвовала в шоу «Суперстар. Возвращение», выпустила дуэт с Димой Биланом и продолжает работу над новыми композициями.

Однако в личной жизни, как это часто бывает из-за баланса вещей во вселенной, наметился семейный кризис. Певица пытается нащупать коммуникацию с родной дочкой Пелагеей, которая живет отдельно от мамы. Недопонимание, разный взгляд на положение дел и выяснения отношений привели к тому, что наследница еще неделю назад улетела жить в ОАЭ вместе с отцом. Но даже если вскоре Наталия и Пелагея помирятся, девушка уже почти взрослая и наверняка вскоре захочет самостоятельности.

Поэтому Власова задумалась о втором ребенке. Певице сейчас 43 года — как мы помним, Ольга Кабо успешно рожала и в 44 года, но это, скорее, счастливое исключение — выглядит она прекрасно, но все же решила озаботиться сохранением яйцеклетки на будущее. Благо, медицинские технологии позволяют это сделать.

- Сейчас мы ищем клинику, где это можно сделать, - объяснил PR-менеджер певицы Андрей Карпов. - Наталии хватает пока одного ребенка и ко второму она не готова. В ближайшее время она будет замораживать свои яйцеклетки.

Кроме того, на фоне сложностей в общении с дочкой у певицы начало ухудшаться зрение. Да и сама она признает, что пока что не готова ко второму ребенку. Именно поэтому решила прибегнуть к процедуре заморозки яйцеклетки, чтобы родить после 50 лет.