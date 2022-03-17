От олигарха до нищего. Миллиардеру Михаилу Фридману придется выживать на пособие

Как сообщил Фридман, британские чиновники определят ему некое пособие Фото: Мила СТРИЖ

Ему казалось, что он всё делал правильно. Спонсировал фестивали музыки в родном Львове. Купил в Лондоне викторианский особняк Athlone House о шести спальнях за 65 млн фунтов, и ещё 80 млн фунтов вложил в его реконструкцию (всего вышло примерно 20 миллиардов рублей по нынешнему курсу). В общем, хранил деньги на Западе, дружил с Западом, жил на Западе. При этом и в России играл по общим правилам, никогда не лез в политику.

Речь о Михаиле Фридмане — основателе и акционере одного из крупнейших банков России. Его лондонская жизнь казалось безоблачной до 28 февраля 2022 года. Когда Запад на волне украинского кризиса включил нашего героя в санкционный список вместе с другими «русскими олигархами». И никого не волнует, что родился Михаил Маратович в Украинской ССР и носит в кармане паспорт Израиля.

— Не понимаю логики, стоящей за моим наказанием, — говорит Фридман в интервью для бизнес-издания Bloomberg. — Общее восприятие обычных жителей Запада таково: «Эти жадные олигархи могли бы подойти к Путину и потребовать, чтобы он остановился». И почему только они так думают?

Сейчас про него можно снять мини-сериал в модном жанре документально-биографической трагикомедии. Зритель такие сюжеты любит: принц, ставший нищим; сверхбогач, вдруг вынужденный жить как все. Это не преувеличение: увидев своего недавнего vip-клиента в чёрном списке, британские клерки пожали плечами и вырубили его банковскую карту.

— Даже уборщице не могу заплатить… Может быть, теперь мне стоит подметать дом самому, — бодрится (бывший?) миллиардер в уже упомянутом интервью для «Блумберга». — Это нормально, в студенчестве я жил в комнатке в общежитии ещё с четырьмя парнями. Но спустя 35 лет — неожиданно.

Впрочем, как сообщил Фридман, британские чиновники определят некое пособие — «разумную сумму на ежемесячные траты», которую ему с барского плеча можно будут выделять. Вероятно, таковая составит 2500 фунтов в месяц (около 350 тысяч рубей по нынешнему курсу — немало, но и жизнь в Лондоне дорогая). Учитывая, что год назад состояние Михаила Маратовича оценивалось в $15 млрд, это выглядит как насмешка судьбы…

А ведь президент России Владимир Путин в своей вежливой манере годами предупреждал состоятельных россиян: переводите активы на Родину, тут им будет спокойно — в отличие от западных офшоров. Кстати, многие состоятельные россияне тогда послушались.