Памятник Ленину на юге Финляндии решили не сносить

Помнить не значит одобрять Фото: Алексей ВАРЕНОВ

Комитет городского планирования финского города Котка принял решение не демонтировать памятник Ленину, подаренный городу 53 года назад.

Руководитель отдела городского планирования Маркку Ханнонен обосновал это тем, что СССР никогда не угнетал Финляндию. Как считает Ханнонен, “поэтому взгляд на собственную историю может быть более снисходительным, нежели в тех государствах, которые освободились от длительного ярма эксплуатации”. Кроме того, никто не воспринимает существование памятника Ленину как знак поддержки его идей: помнить не значит одобрять.

Таким образом, в стране сохраняется два бронзовых памятника Ильичу и единственный за пределами России действующий музей Ленина в Тампере — с восковой фигурой Ильича в коляске мотоцикла. К слову, любой желающий может сесть за руль, сфотографироваться и потом рассказывать: «А я на байке как-то Ленина подвозил…».