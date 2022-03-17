Выплаты на детей от 8 до 16 лет с 1 апреля 2022 в России: Что известно

Мишустин также рассказал, что правительство выделит 40 млрд рублей на поддержку занятости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство готовит предложения по повышению пенсий и всех социальных пособий

В мае правительство начнет выплачивать выплаты на детей с 8 до 16 лет включительно семьям с невысокими доходами. Начисляться они будут с 1 апреля. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Размер пособия будет составлять от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного регионом, в котором проживает семья.

По словам Мишустина, повышение уровня социальной защиты россиян - необходимая мера в условиях внешних санкций, «которые наносят удар по каждой семье».

- Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан, и помощь от государства приходила быстрее, особенно, если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности, - отметил Мишустин.

Напомним, сейчас пособия получают семьи с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Кроме того, выплаты получают родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет.

Кроме того, в правительстве обсуждают повышение прожиточного минимума, МРОТ, зарплат бюджетников, пенсий и всех других социальных выплат. Мишустин поручил Минтруду и Минфину представить в кабмин свои предложения.

Мишустин также рассказал, что правительство выделит 40 млрд рублей на поддержку занятости. Полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение.

Большая часть суммы - свыше 25,5 миллиарда рублей - будет направлено на создание в регионах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. По оценкам кабмина, воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

7 млрд. рублей потратят на реализацию региональных программ занятости. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 тысяч граждан.

- Остальные средства - почти 6 миллиардов рублей - пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых, - рассказал Мишустин.

КСТАТИ

Правительство снимает все ограничения на перемещение между Россией и Белоруссией

С полуночи 18 марта правительство снимает все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Мишустин отметил, что свобода передвижения людей важна для торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов.

- Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии, - отметил Мишустин.