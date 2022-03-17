Юлия Барановская сделала заявление о своем увольнении

Юлия Барановская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская много лет ведет шоу "Мужское и Женское" вместе с Александром Гордоном. Однако последний выпуск программы вышел больше трех недель назад. С тех пор о судьбе передачи ничего не известно. Встревоженные поклонники переживают, что проект больше не появится в эфире, а красавицу Юлю уволили. Телеведущей пришлось выступить с заявлением.

Юлия Барановская заверила публику, что шоу "Мужское и женское", которое она ведет в паре с Александром Гордоном, не закрыто. По ее словам, никто ее не увольнял. Отсутствие новых выпусков связано с решением руководства Первого канала поставить на паузу показ развлекательных проектов. Барановская пообещала, что совсем скоро вернется на экраны.

"Дорогие мои, очень много вопросов про нашу программу «Мужское и Женское». Новые выпуски обязательно будут!» - пообещала бывшая избранница Андрея Аршавина в блоге.

К слову, ранее Юле пришлось опровергать увольнение Гордона. Его слова вызвали огромный общественный резонанс. "В моем возрасте я уже не справляюсь. Абсолютно убежден, что мне надо искать какую-то альтернативу, но в чем ее найти, я пока не понимаю", - говорил он.

Помимо этого он признался в проблемах с алкоголем и рассказал, что несколько раз выходил в эфир в состоянии опьянения. Позже ведущий извинился перед зрителями за свое поведение и сказал, что прошел курс лечения от зависимости.

Избавившись от пагубной привычки, Гордон не уволился. По словам Барановской, он не собирается уходить из проекта.