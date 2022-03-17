«Срочно продам 2000 евро, курс - 135 рублей»: в России снова появился черный рынок валюты

В целом доллары и евро нужны только в том случае, если вы собираетесь за границу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России живем. Поэтому любой запрет наши люди обходят на второй день после его введения. Так вышло и с валютными ограничениями. Напомним, в начале марта Центробанк внезапно запретил покупать любую наличную валюту, а снять со своих счетов теперь можно не больше $10 тысяч (остальное – в рублях).

Наличными долларами и евро успели запастись не все. И тут же возник черный рынок. Kp.ru изучил, как он работает.

ЧАТЫ И САРАФАННОЕ РАДИО

Это раньше менялы стояли на рынках или возле банковских отделений. Сейчас торговля валютой перекочевала в мессенджеры и социальные сети. Появились группы в Телеграме, Вконтакте. В них уже сотни и тысячи человек.

«Куплю ваши доллары, в больших объемах. Курс - 105 рублей», «Обмен 2000 евро на рубли по 135. срочно»; «Продам доллары, цена 122 рубля, есть в наличии большой объем, писать в личку». К слову, официальный курс доллара сегодня – 108 рублей, евро – 118.

Кто-то из пользователей готов встретиться в банке, чтобы проверить подлинность. А кто-то - прислать курьера. Самые «изобретательные» - пользователи «Авито». Некоторые выставляют объявления о продаже якобы «коллекционных» долларов. Цена при этом близка к рыночной. И все без исключения боятся, что их поймают с поличным.

- Появилось даже сарафанное радио. Люди спрашивают друг у друга. Понимают, что верить никому нельзя. Советуют, что можно обратиться к тому или иному знакомому человеку и обменять у него какое-то количество долларов и евро, - рассказывает Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

НЕЗАКОННО И ОПАСНО

По закону покупать и продавать валюту в нашей стране могут только лицензированные банки. Для нарушителей в административном и уголовном кодексах есть специальные статьи. Покупателям валюты грозит штраф от 75 до 100 процентов от суммы операции. А продавца могут и посадить на срок до полугода.

- Будет ли развиваться черный рынок в связи с вводимым ЦБ России временным порядком осуществления операций с наличной валютой? Будет. Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо. Но дополнять действующий Уголовный кодекс новыми статьями считаю нецелесообразным, - заявила сенатор Ольга Ковитиди.

При этом дело не только в незаконности операции. Обмен валют с рук - это еще и опасно. Как для продавца, так и для покупателя. Велик риск нарваться на мошенников, которые либо подсунут фальшивку, либо ограбят. Для преступников любой черный рынок - раздолье. Обманутый человек не сможет доказать свою правоту.

Продавцам валюты в нынешней ситуации проще. Их наличные доллары с удовольствием примут в банках. Именно поэтому во всех этих телеграм-обменниках смущает обилие продавцов, а не покупателей. Плохой знак.

ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?

- Если взять в пример Иран, там единственная возможность для сбережений - это недвижимость и наличная валюта. Но сейчас нельзя ничего предсказать. От покупки или продажи валюты можно как выиграть, так и проиграть. Реалии меняются каждый день. Уверенно говорить о будущем сейчас объективно нельзя, - констатирует Андрей Паранич.

Наверное, единственный вариант относительно безопасного обмена (если он вам все-таки требуется) - это спросить у знакомых и друзей, не продаст ли кто-нибудь из них наличные доллары/евро. Возможно, у кого-то заначка лежит в долларах, а деньги нужны здесь и сейчас, чтобы расплатиться ими в магазине. Тогда можно купить по взаимовыгодной цене и не платить комиссии банку.

СОВЕТЫ «КП»

Что делать, если налички нет, а нужно расплатиться за рубежом?

В целом доллары и евро нужны только в том случае, если вы собираетесь за границу. Там вы сможете расплачиваться ими в магазинах (если это США или страны еврозоны) или обменять на местную валюту. Рубли можно продать только в тех странах, куда часто приезжают туристы из России. Но курс, как правило, очень невыгодный.

В последние годы это было бессмысленно. Можно было ехать со своей банковской картой и расплачиваться везде пластиком или смартфоном. Сейчас такую опцию для россиян отключили. Карты, выпущенные российскими банками, за рубежом не принимают. А карты национальной платежной системы «Мир» работают только в некоторых странах ЕАЭС и СНГ, а также в Турции. Но и там – только в нескольких банках.

Возможный выход - карта китайской платежной системы UnionPay. Ее выпускают несколько российских банков, в том числе Почта Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Зенит» и «Санкт-Петербург». Сроки изготовления от - двух рабочих дней. Многие крупные банки (Сбер, ВТБ, Тинькофф и другие) заявили, что ведут переговоры и смогут выпускать «китайские» карты в ближайшие недели и месяцы.

Поэтому, если наличку найти вам не удалось, можно будет пользоваться за рубежом картой UnionPay. Ее принимают в 180 странах мира.