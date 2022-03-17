Итальянцы требуют удалить возмутительную статью La Stampa, в которой обстрел Донецка выдали за Киев

На халатность издания даже обратили внимание его читатели
Фото: Дмитрий СТЕШИН
ФЕЙК: Западные СМИ показали образец объективности при освещении событий на Украине.
Такие заявления подкрепляют обложкой итальянского издания La Stampa, с фотографиями плачущего мужчины на фоне разбомбленного центра Киева.
НА САМОМ ДЕЛЕ: На первой полосе итальянского издания фотография из центра Донецка. Она была сделана корреспондентом Эдуардом Корниенко через несколько минут, как на город упала украинская «Точка-У».
Так что, издание La stampa возможно, перепутало. А может и намеренно опубликовало не ту фотографию - если так, то это запредельный уровень цинизма.
На халатность издания даже обратили внимание его читатели:
«Я увидел плач этого растерянного и потрясенного мужчины. Затем обратил внимание на описание вокруг изображения: «Детская травма во Львове»; «заложники в Мариуполе»; «Киев под непрекращающимися бомбежками». Ни слова о Донецке. Первая полоса сегодня перешла все рамки приличия. Напишите им, чтобы они удалили материал», - возмущаются пользователи.
Итальянцы требуют удалить возмутительную статью La Stampa
14 марта такую же оплошность совершил еще и итальянский телеканал Ultimo TG3. Они тоже выдавали кадры из Донецка за украинскую столицу.
Мы, кстати, уже писали, что трагедию в Донецке, где из-за украинской ракеты погибли 20 человек, а 35 (в том числе и дети) пострадали, вообще не заметили мировые СМИ. Только через день несколько изданий написали об этом, но в том ключе, что «а точно ли это была украинская ракета?»
Надо вспомнить еще и материалы о «бомбардировке Киева» в самом начале спецоперации, когда в дом на проспекте Лобановского ударила ракета ПВО Вооруженных сил Украины.
Так кто все-таки объективно рассказывает о том, что творится на Украине?
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