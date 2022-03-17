Украинская пропаганда выдала анекдот про Путина за правду

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» уже после бравады в интернете о его потоплении благополучно прибыл в Севастополь

Анекдот про Путина и Кима выдали за чистую монету

ФЕЙК: Путин обратился за помощью к Ким Чен Ыну, а тот испугался и отказался.

Пишут об этом сразу два британских издания Mirror и Еxpress. Кстати, по их мнению, отказался Ын, назвав Россию «слишком сумасшедшей».

НА САмОМ ДЕЛЕ: Этот вброс, конечно, больше похож на анекдот. Но тем не менее, мы проверили и никаких подтверждений не нашли. Более того, даже с сайтов Mirror и Еxpress эти новости удалены. Зато остались в разошедшихся перепечатках (а что еще они могли пожелать?).

А теперь серьезно: Мы уже опровергали фейк про «просьбу о помощи к Китаю». Тогда посольство КНР в Вашингтоне заявило, что «китайская сторона никогда не слышала о подобных обращениях.

Этот вброс, конечно, больше похож на анекдот

Воображаемые украинский флот воображаемо потопил настоящий российский корабль

ФЕЙК: Украинские моряки потопили российский патрульный корабль «Василий Быков».

Телеграм-каналы пишут, что Военно-морские силы Незалежной заманили наших к замаскированной огневой позиции и открыли по ним огонь.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Во-первых, военно-морские силы Украины если и существуют, то только на бумаге. Вся их инфраструктура вместе с флотом были выведены из строя в первые часы российской спецоперации.

Во вторых, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» накануне утром, уже после бравады в интернете о его потоплении благополучно прибыл в Севастополь, даже не подозревая, что добрая часть пропагандистских каналов успели его «отправить на дно». Повреждений на корабле не оказалось, потерь среди экипажа тоже нет.

«Василий Быков» накануне утром, уже после бравады в интернете о его потоплении благополучно прибыл в Севастополь

Очередной украинский фейк о расстреле мирных жителей расходится по сети

ФЕЙК: Российские солдаты расстреляли мирных жителей Чернигова.

Пишет об этом не кто-нибудь, а целое посольство США на Украине:

«Сегодня российские войска расстреляли 10 человек, которые стояли в очереди за хлебом в Чернигове. Такие ужасные атаки должны прекратиться. Рассматриваем все возможные варианты привлечения к ответственности за любые жестокие преступления в Украине», - говорится в сообщении сразу на двух языках - украинском и английском.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Лучше других этот бред опроверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В Чернигове российских военнослужащих не было и нет, говорит он:

«Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут».

Чуть позже появилось и видео. Это либо жертвы националистов, либо очередная постановка, говорит Конашенков:

«На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди, - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, - очередная постановка СБУ».

Стоит отметить, что украинские военные и националисты уже неоднократно были замечены и в провокациях, и в атаках на гражданских.

Это либо жертвы националистов, либо очередная постановка

Украинская пропаганда распустила наших курсантов

ФЕЙК: Российские военные вузы досрочно выпустят курсантов и их отправят на Украину.

Пишет об этом крупное информационное агентство «Интерфакс-Украина». Ссылаются они на распоряжение правительства РФ №190 от 28 февраля.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Если коротко, то такого никто не выпускал. Хотя документ с номером 190 существует. Он адресован к казначейству и касается бюджетных расчетов. Есть еще постановление №190. Оно была выпущено 17 февраля. Но и там ни слова о курсантах - всего лишь о создании территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический».

И главное: даже Минобороны, которое курирует деятельность военных учебных заведений, такого не выпускали. Выпуски из вузов в этом году будут проводиться в установленные сроки — в июне, а для курсантов ВКС — в сентябре-октябре.