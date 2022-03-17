Трампизм расправляет плечи: почему в США вновь растет популярность бывшего президента

Дональд Трамп, похоже, войдет в историю в качестве невольного основателя и лидера трампизма Фото: REUTERS

В Америке к своим президентам относятся с почтением. Даже если те не достигли особых успехов на поприще руководства государством и не оставили хоть какого-то следа в людских судьбах. В США даже не используют приставку «экс» по отношению к бывшим руководителям страны: и Линкольн, и Рузвельт, и Кеннеди, и Байден – все они просто президенты.

Соединенными Штатами руководило 46 президентов. Но странное дело: ни один из них не оставил после себя в наследство хоть какого-нибудь «-изма» - свода правил политической борьбы или некоей идеологии. Их именами называли все, что угодно: курс экономической политики администрации Рейгана стал рейганомикой; не слишком успешную реформу системы медицинского страхования, продвигавшуюся Обамой, стали величать обамакейр; бушизмами решили назвать многочисленные ляпы, то и дела сыпавшиеся из уст Буша-младшего.

А вот 45-ый президент США Дональд Трамп, похоже, войдет в историю в качестве невольного основателя и лидера трампизма. Свои четкие очертания эта идеология уже приобрела, и вовсе не в аспекте движения за возвращение Трампа в Белый дом и реализацию его самых разных, порой весьма скандальных идей.

ЧТО ЭТО ТРАМПИЗМ

Термин «трампизм» уже пополнил словари и энциклопедии. Под ним подразумевают политическую идеологию, стиль государственного управления, а также политическое движение, связанные с Трампом. Сам Трамп, как известно, правый популист, равно как и бразильский президент Болсонару, глава Турции Эрдоган, бывший израильский премьер Нетаньяху и глава кабинета министров Великобритании Джонсон.

Считается, что четкой идеологии у трампистов нет, они идут за Трампом, борясь со СМИ, глобалистами и элитами.

Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что трампизм как раз есть, а вот философии в нем нет. «Люди могут попытаться соединить логически точки, обозначающие его мысли и решения. И потерпят неудачу».

Сам Трамп коротко и четко определил свой стиль руководства, назвав его «выгодными сделками».

ФЕНОМЕНАЛЬНО, НО ФАКТ

Политологи долго ломали голову над феноменом популярности Трампа и его идеологии и пришли к однозначному выводу: впервые в истории тогда еще кандидат в президенты США стал давить на эмоции избирателей.

Американский социолог Майкл Киммел, не являющийся поклонником Трампа, признает: «Феномен трампизма – в эмоциональности. Трамп обращался к тем, кто считает, что «правительство нас обманывает», то есть к тем, кто при любой власти считал, что положенные им блага были отняты невидимыми могущественными силами».

И, действительно, в период президентства Трампа Америка только и говорила то о мифической секте QAnon, последователи которой – сатанисты-педофилы – лидеры Демократической партии США, члены королевских семей, миллиардеры и голливудские актеры - правят миром. Затем, с началом пандемии COVID-19 виновником всех бед стал Китай. А после ухода Трампа из Белого дома – избирком, который подделал результаты выборов.

ШИМПАНЗЕ И МАКАКИ

Трамп, как выясняется, не стал первооткрывателем: его стиль и основы идеологии скопированы у… животных. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич написал целое эссе «Принципы трампизма», сравнив в нем стиль Трампа с жестоким медведем.

А ведущий американский психолог Дэн МакАдамс четко прослеживает идентичность поведения Трампа с альфа-самцами у шимпанзе и макак, а его сторонников – с особями в этих стаях. «Вожак стаи часто кричит, жестикулирует, приходит в ярость, бросается на других самцов, которые съеживаются в страхе. Как только хаос заканчивается, наступают мир и порядок, и особи мужского пола отдают дань уважения альфа-самцу, выражая различные формы подчинения ему. Трамп такое проделывал чаще всего в Твиттере. И его твиты запугивали и одновременно сколачивали стаю ему покорных, напоминали всем о его гневе и его силе», - пишет он.

Антрополог Пол Столлер не согласен: «Трамп мастерски использует основы культуры знаменитостей – блеск, фантазию, иллюзии, создавая общую альтернативную реальность. А это нравится всем, вне зависимости от политических взглядов и симпатий».

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ?

Трамп уже подтвердил, что вновь попытается штурмовать Белый дом, выставив свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. Его популистская предвыборная программа не меняется – гигантские расходы на социальные нужды, масштабное снижения налогов, ограничения иммиграции и экономических протекционизм.

Поддержка его велика: согласно последним опросам, его популярность сейчас на 4% выше, чем у Байдена. Но в стане республиканцев пока окончательно не определились с выдвижением официального кандидата. Там есть свои фавориты – губернатор Флориды Рон ДеСантис и все чаще выступающая с заявлениями по разному поводу бывшая постпред США при ООН Никки Хейли.

Пока же на руку Трампу и спецоперация России на Украине: далеко не американцы считают нынешнего президента США искусным политиком, упрекая его в чрезмерной активности и, соответственно, излишней трате средств за пределами Штатов. А Трамп всегда заявлял, что «ладил с Путиным».

НАШ ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ ДОМЕ

Еще одним феноменом трампизма стала его практически безоговорочная поддержка «русскими» американцами. В день победы Трампа на президентских выборов на карте нью-йоркского избиркома доминировал синий цвет – официальный цвет Демократической партии. Единственной красной точкой на ней был знаменитый Брайтон-бич, район компактного проживания иммигрантов из бывшего СССР. По всей Америке «русские» американцы почти поголовно почему-то проголосовали за Трампа. И теперь вот ждут – не дождутся его возвращения в президентское кресло.

- Все очень просто, - считает политолог Мэрилин Тайзлер. – За Трампа – не только русскоязычные, но и другие белые иммигранты. Именно белые, так как по отношению к цветным он никогда и не демонстрировал свой симпатии. Иммигрант почти всегда не представлен – в обществе, органах власти, элите. Трамп умело играет на чувствах и эмоциях не представленных. Плюс иммигрант даже с солидным опытом «стажа» проживания в не родной для него стране, не слишком интегрирован в политические процессы, он не понимает тонкостей политического закулисья, знакомые коренному американцу с рождения. Иммигрант неплохо понимает, что перемены нужны, а как их реализовать – не очень. И для него нет других способов реализации своих амбиций, как голосовать, в данном случае, за Трампа.

А НАМ ТО ЧТО?

В случае повторного появления Трампа в Белом доме вряд ли произойдут кардинальные сдвиги в американо-российских отношениях, достигших дна, и не без его участия. Да, Трамп встречался с Путиным, да, он немало хорошего говорил о России, но за четыре года своего президентства никаких прорывов в отношении с Москвой не обеспечил. Да и не собирался этого делать. Одним из главных пунктов трампизма всегда была Америка, которое превыше всего. Трамп продолжает проповедовать концентрацию на внутриамериканских проблемах, а всякие там зарубежные друзья и союзники никогда не представляли для него ценности.