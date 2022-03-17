Нечего бояться: Путин призвал бизнес расширяться в Крым

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин на большом совещании с министрами и вице-премьерами обсудил, как изменился Крым за последние 8 лет, после присоединения к России. Президент заметил, что санкции могут помешать экономическому развитию, но зато компаниям больше нечего бояться работать на полуострове. Глава страны рассказал, какой первый крупный российский банк скоро зайдет в регион.

- Крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути неонацистов и радикалов (в 2014 году – Ред). Жители сделали свой свободный, сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе! – заявил во вступлении Путин.

В ЛДНР восемь лет назад тоже прошли референдумы, и люди тоже просились в состав России, но в Кремле решили республики не принимать. А возможно стоило – тогда бы их судьбой сейчас не пугали жителей Крыма.

Самое главное заявление президент сделал практически в начале совещания.

- Сейчас есть все возможности, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они, включая и банки, могут спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, осваивая новые ниши рынка, - заявил российский лидер.

После довольно общего призыва глава страны рассказал, что конкретно Промсвязьбанк уже скоро начнет работать в Крыму.

- Нужно начать как можно быстрее и шире: кредитовать бизнес, сельское хозяйство, открывать филиалы, расширять розничную сеть, - поручил Путин.

Сразу на совещании решили продлить и программу развития Крыма. Ее завершение с 2025 года перенесли на 2027-й с перспективой закончить вообще в 2030-м.

Дольше всех на совещании говорил глава Крыма Сергей Аксенов. Он даже назвал количество замененных в школах стеклопакетов (несколько сотен) и количество людей, занимающихся спортом (больше 20% жителей). К сожалению, по словам чиновника, Крым остается глубоко дотационным регионом. При доходах 79 млрд. рублей полуостров тратит 223. Но это с учетом инвестиций в дороги, ЖКХ и прочую инфраструктуру. За 8 лет в составе России доходы региона уже выросли в четыре раза.

Аксенов рассказал, что полулегальных гостиниц на полуострове больше легальных в 20 раз. Но сейчас власти готовят программу – все места отдыха хотят обелить, разрешил следующие три года не платить налоги.