Офис Зеленского призвал жителей Украины устраивать теракты

Выступающий последние недели спикером Офиса президента Алексей (Люся) Арестович с тихим отчаянием обратился к нации с призывом устраивать диверсии на железных дорогах. Фото: facebook.com

Офис президента Украины охватила крайняя степень отчаяния. Уже не истерические взвизгивания о перемогах (победах), уже не высосанные из пальца сводки о 100500 убитых и взятых в плен бурятах и сотнях сбитых самолетах ВКС и тысячах подбитых танков, которыми представители команды Зеленского радовали своих сограждан предыдущие недели звучат в их обращениях и публичных сводках. Выступающий последние недели спикером Офиса президента Алексей (Люся) Арестович с тихим отчаянием обратился к нации с призывом устраивать диверсии на железных дорогах.

"Рельсовая война", по мнению Арестовича, должна спасти Украину или, по крайней мере, хоть немного замедлить темпы продвижения российских войск, потому что замедлит снабжение боеприпасами и прочими видами снабжения наступающие части. Мало того, что Арестович призвал всех патриотов рвать рельсы на востоке Украины, он еще и обратился с воззванием осуществлять взрывы железной дороги на территории Белоруссии. Мол, снабжение войск автомобилями неэффективно, поэтому надо пускать под откос поезда. Он как бы оговорился, мол взрывать надо только те пути, по которым идут воинские эшелоны, но и для пассажирских поездов, и для воинских пути эти одни и те же.

Насколько можно судить, Арестовичу окончательно отказали и мозги, и даже чувство самосохранения. Он, похоже, не осознает и не понимает, что его призыв является чистейшей воды актом терроризма. Украина не объявляла войны ни Белоруссии, ни России, а потому призыв взрывать железнодорожные пути в соседнем совершенно мирном государстве является даже не воззванием к совершению диверсий, а к самому настоящему терроризму.

Они совершенно необучаемы. Буквально накануне один украинский журналист уже ссылался на видного уничтожителя евреев в Третьем рейхе Адольфа Эйхмана, когда в прямом эфире призывал резать русских детей. Но его запала хватило менее, чем на сутки. На следующий день он уже каялся в прямом эфире и извинялся за свое "возбуждение".

А теперь не какая-то рядовая "говорящая голова", а советник Офиса президента Украины призвал к террору. Что же, если Арестович хотел втянуть в военные действия против Украины Белоруссию, он многое сделал для этого своим выступлением. Как, безусловно, и Зеленский, который явно в курсе "воззвания" Арестовича.

Если вспомнить, что Лукашенко буквально на днях вспоминал о сбитой над Припятью украинской ракете, запущенной из Украины в Белоруссию, то трудно избавиться от ощущения, что в Киеве хотят не просто отправить на смерть максимум своих сограждан, но и сделать это как можно быстрее.

Хотя, скажем честно, легендарный украинский партизан, дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак из Арестовича совершенно никакой.

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