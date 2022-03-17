Видео уничтожения артиллерийской батареи украинских националистов показало Минобороны

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 -мм. гаубиц Вооруженных сил Украины.

- Огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием, - прокомментировали их в Минбоороны России.

Отметим, что новая позиция в поле была обнаружена беспилотником. Оператор сообщил координаты цели, и артиллерия противника была мгновенно уничтожена высокоточными снарядами, которые корректируются по лазерному лучу.

Ранее Минобороны России опубликовало видеокадры, на которых подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) оборудуют в Киевской области блокпосты.

Бойцы ВДВ уже приступили к обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и безопасности передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области.

На блокпостах будут проверять машины и выявлять националистов и диверсантов, которые нападают с оружием на военнослужащих и мирных гранжан.

В это время на территории освобожденных от националистов населенных пунктах проводятся аналогичные проверки жилого сектора.

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