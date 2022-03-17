Измученной болезнью Лере Кудрявцевой стало хуже

Телеведущая работает на износ и содержит молодого мужа Игоря Макарова Фото: Иван ВИСЛОВ

Лера Кудрявцева работает на износ. Телеведущая несколько лет ведет скандальное шоу, куда приглашает знаменитостей, которые делятся с ней самым сокровенным. Блондинка всегда близко к сердцу принимает чужую боль. Дошло до того, что у Леры возникли проблемы со здоровьем. А на днях и вовсе стало известно, что звезде стало хуже.

Поклонники переживают за здоровье Леры Кудрявцевой. С недавних пор она буквально горстями пьет успокоительные. Звезда телевидения, похоже, находится на грани нервного срыва, но продолжает работать в напряженном графике.

Кудрявцева призналась, что с недавних пор главным добытчиком в семье стала она. Ее молодой муж Игорь Макаров ушел из спорта и стал безработным. Сейчас он ищет новые пути заработка денег, а пока живет за счет любимой.

К слову, Лера давно жалуется на проблемы со здоровьем. У нее болит спина, которую она ломала, падая со стремянки, что-то странное происходит с глазами. Из-за переживаний и стресса ее состояние сейчас резко ухудшилось. Участились головные боли, от которых она страдает много лет, пропал сон.

Кроме того, измотанная знаменитость сообщила, что начала бороться с тревожностью с помощью массажа. Она сказала, что это пока это единственный способ расслабиться после тяжелых съемочных дней. Процедура восстанавливает силы и помогает снять накопившиеся зажимы в теле. "Только массаж спасает", - делилась она.