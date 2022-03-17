"Крепкий орешек" уже не тот: Брюс Уиллис завершил карьеру из-за неизлечимой болезни

Голливудский актер страдает деменцией и борется с потерей памяти. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Казалось, Брюс Уиллис всегда будет таким, каким мы знали его по "Крепкому орешку" и "Пятому элементу": поджарый, брутальный, с лысым черепом и рельефными мышцами. Хотя в последнее время он все больше снимался в рекламе и малобюджетных проектах: на седьмом десятке уже нелегко играть супергероя. Тем более, что у голливудской звезды оказались серьезные проблемы со здоровьем.

О том, что Уиллис завершил карьеру из-за неизлечимой болезни, сообщила газета The New Zealand Herald. Мол, 66-летний актер страдает деменцией и борется с потерей памяти. Все настолько плохо, что звезда блокбастеров девяностых-нулевых уже не может заучивать свои реплики.

- Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю об этом не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис, - рассказал газетчикам режиссер Мэтт Эскандари.

О том, что Уиллис завершил карьеру из-за неизлечимой болезни, сообщила газета The New Zealand Herald. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, это не новость и для других съемочных групп, с которыми Брюс Уиллис работал в последние годы. Так, в 2019-м во время съемок фильма "Стекло" команде пришлось редактировать текст звезды, сокращая его до минимума.

- В большинстве сцен он был одет в балахон. Почти все время использовали его двойников. На съемочной площадке Уиллис не улыбался, его всегда сопровождал ассистент, - проболтались коллеги "крепкого орешка".

Однако, сам Брюс с трудом принял свою болезнь. До того, как завершить карьеру, он успел сняться в дюжине второсортных фильмов: только в этом году выйдет 11 лент с Уиллисом, о которых большинство зрителей даже не слышали.

Между тем, дома у голливудской звезды - надежный тыл: о нем заботится молодая жена, бывшая модель Эмма Хемминг и две маленьких дочери: девятилетняя Мейбел и семилетняя Эвелин. Кроме того, отца поддерживают трое старших дочерей от Деми Мур, да и сама она - частая гостья в доме бывшего мужа. Не исключено, что на 67-летие актера, которое он отметит 19 марта, они все снова соберутся за одним столом.