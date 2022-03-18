Александр Трофимов: "Когда-то Театр на Таганке был для меня родным домом. Теперь это дом чужой"

18 марта народному артисту России Александру Трофимову исполняется 70 лет. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Вениамин Смехов однажды сказал: «Саша Трофимов — очень длинный и демонический Ришельё. Во время съёмок, в Одессе (там снимался советский музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера»), мы гуляли с ним от гостиницы „Аркадия“ к морю и много друг другу рассказали о предыдущей жизни. Саша — человек закрытый и болезненно гордый, так мне казалось до этих съёмок. Он открылся тонко чувствующим и поэтическим человеком, со множеством комплексов и сомнений. А кардинала сыграл и остро, и умно, и иронично».

Эти слова - почти идеальный потрет Александра Трофимова. Он - человек с чувством собственного достоинства, не любит тусовок и шумных компаний. Говорит, что ему ближе позиция созерцателя, чем деятельного участника событий. Живет без спешки и суеты. И работает в Театре на Таганке с 1974 года, еще когда им руководил Юрий Любимов. Теперь «Таганка» разрослась до невероятных величин. Помимо того, что осенью прошлого года после тридцатилетнего раскола Театр на Таганке и «Содружество актёров Таганки» вновь объединились в один, на днях к ним присоединили театр «АпАРТе». Как эти события: слияние театров, труппы, которую теперь придется уплотнять как в коммунальной квартире, воспринимают артисты старой любимовской «Таганки». Их осталось мало, Александр Трофимов – один из них. Мы ему и позвонили накануне дня рождения.

Александр Трофимов на сцене Театра на Таганке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Ну надо же?! Вы меня удивили: не знал, что к нам присоединили еще театр «АпАРТе»... А что это за театр? Когда-то Театр на Таганке был для меня родным домом. Теперь это дом чужой, я редко в нем бываю, раз в месяц, иногда - реже, - говорит Александр Трофимов. - Удивительное чувство: та же сцена, те же гримерные, а всё чужое. За исключением двух-трёх артистов, в основном - незнакомые люди. Много новых лиц. В труппе - сто с лишним человек. Специально я не отстранялся и был бы рад работать. Но очень мало работаю. Так получилось в силу тех или иных обстоятельств. После того, как в театре сменилось руководство (в 2015 году директором "Таганки" стала актриса Ирина Апексимова – Ред.) было несколько предложений, не очень мне интересных. Вышел спектакль «Эффект Гофмана» (Трофимов играл в нём Незнакомца - Ред.), но по каким-то неведомым мне причинам его быстро убрали. Последний раз я играл в феврале (артист занят в спектакле «Снегурочка» - Ред.). Что делать… Роль Иешуа (спектакль в постановке Юрия Любимова «Мастер и Маргарита» - Ред.) за 35 лет, что я ее играл, многому научила, в том числе смирению.

- Поэтому вы редко даете интервью…

- Ну а не о чем говорить. За последние лет десять я ничего не сыграл. В новых спектаклях почти не занят. Я бы и хотел, чтобы работа была, но её нет. Вспоминать былое, роли двадцатилетней-тридцатилетней давности нет смысла. Перед моим юбилеем звонили телевизионщики. Говорят: давайте снимем о вас документальный фильм, пускай о вас расскажет Михаил Боярский… Мне смешно: с Боярским не виделись с окончания съемок «Мушкетёров…», то есть 45 лет. Ну и зачем снимать такое кино?

Роль кардинала Ришелье, фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото: kino-teatr.ru

- Бывает обидно: так долго ничего интересного не предлагают режиссеры?

- Сначала недоумевал, почему бесконечные «творческие лаборатории». Что это за «экспериментальный театр» такой? Внятного объяснения нет. Когда-то Юрий Любимов боролся с партийной цензурой, его спектакли закрывали, снимали… Сейчас другой перекос: можно показывать всё и никакой творческой цензуры. Если это талантливо – дай бог. Но чаще не талантливо, а просто режиссерское самоутверждение, тешение личных амбиций.

Когда к нам пришла Ирина Апексимова, стали выходить спектакли один за другим. Их было много. Но не могу сказать, что хотелось бы в чем-то участвовать, хотя пытался эти спектакли смотреть. Хорошие они или плохие – вопрос субъективный. Они сильно отличаются от того театра, в котором я работал, который любил, когда ждал окончания летнего отпуска, чтобы выйти на сцену. Раз уж вы спросили про обиду, наверное, было бы обидно, если бы выходили постановки, которые считал бы хорошими, а меня в них нет. Обидно другое: что не увидел ни одного спектакля, который бы удивил, потряс, увлек, заинтересовал... При этом к Ирине Апексимовой я отношусь замечательно.

Образ Николая Гоголя в экранизации "Мертвых душ". Фото: kino-teatr.ru

- Роль Кардинала Ришелье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» - ваша визитная карточка. Те роли, которые обычно нравится публике, ненавидят сами артисты. «Ну дался вам этот Афоня!», - не раз с недовольством говорил Леонид Куравлев. Вы как своего Ришелье – любите или нет?

- «Д’Артаньян и три мушкетера» так полюбился публике, что зрители меня знают именно по этому фильму. Я благодарен, что меня не забывают. Понятно, что сегодня на улице уже никто не оборачивается и не останавливает меня, как было раньше. Тогда внимание немного надоедало.

- Как отметите юбилей?

- День рождения – праздник, когда ты молод. Чем старше, тем меньше хочется его отмечать. Поэтому отпраздную скромно со своими близкими. Мой сын Алексей – артист Театра им.Моссовета, двое внуков. Мы очень дружны, я в курсе профессиональной жизни сына, часто с ним говорим о нашей профессии. Она очень специфичная и зависимая. Когда на тебя обрушивается поток предложений, когда играешь по 20 спектаклей в месяц, переезжаешь со съемки на съемку, об этом не задумываешься. Ты в обойме. Актерская профессия имеет смысл, когда все складывается. Но все меняется: предложения иссякают, происходит переоценка. Но то, что тебя не приглашают, не повод для депрессии. Что-то все-таки удалось и слава Богу. Это дает внутреннюю опору, чтобы не впасть в уныние…