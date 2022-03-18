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17 марта 2022 22:01

Александр Трофимов: "Когда-то Театр на Таганке был для меня родным домом. Теперь это дом чужой"

18 марта 2022 года народному артисту России исполняется 70 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
18 марта народному артисту России Александру Трофимову исполняется 70 лет. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

18 марта народному артисту России Александру Трофимову исполняется 70 лет. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Вениамин Смехов однажды сказал: «Саша Трофимов — очень длинный и демонический Ришельё. Во время съёмок, в Одессе (там снимался советский музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера»), мы гуляли с ним от гостиницы „Аркадия“ к морю и много друг другу рассказали о предыдущей жизни. Саша — человек закрытый и болезненно гордый, так мне казалось до этих съёмок. Он открылся тонко чувствующим и поэтическим человеком, со множеством комплексов и сомнений. А кардинала сыграл и остро, и умно, и иронично».

Эти слова - почти идеальный потрет Александра Трофимова. Он - человек с чувством собственного достоинства, не любит тусовок и шумных компаний. Говорит, что ему ближе позиция созерцателя, чем деятельного участника событий. Живет без спешки и суеты. И работает в Театре на Таганке с 1974 года, еще когда им руководил Юрий Любимов. Теперь «Таганка» разрослась до невероятных величин. Помимо того, что осенью прошлого года после тридцатилетнего раскола Театр на Таганке и «Содружество актёров Таганки» вновь объединились в один, на днях к ним присоединили театр «АпАРТе». Как эти события: слияние театров, труппы, которую теперь придется уплотнять как в коммунальной квартире, воспринимают артисты старой любимовской «Таганки». Их осталось мало, Александр Трофимов – один из них. Мы ему и позвонили накануне дня рождения.

Александр Трофимов на сцене Театра на Таганке.

Александр Трофимов на сцене Театра на Таганке.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Ну надо же?! Вы меня удивили: не знал, что к нам присоединили еще театр «АпАРТе»... А что это за театр? Когда-то Театр на Таганке был для меня родным домом. Теперь это дом чужой, я редко в нем бываю, раз в месяц, иногда - реже, - говорит Александр Трофимов. - Удивительное чувство: та же сцена, те же гримерные, а всё чужое. За исключением двух-трёх артистов, в основном - незнакомые люди. Много новых лиц. В труппе - сто с лишним человек. Специально я не отстранялся и был бы рад работать. Но очень мало работаю. Так получилось в силу тех или иных обстоятельств. После того, как в театре сменилось руководство (в 2015 году директором "Таганки" стала актриса Ирина Апексимова – Ред.) было несколько предложений, не очень мне интересных. Вышел спектакль «Эффект Гофмана» (Трофимов играл в нём Незнакомца - Ред.), но по каким-то неведомым мне причинам его быстро убрали. Последний раз я играл в феврале (артист занят в спектакле «Снегурочка» - Ред.). Что делать… Роль Иешуа (спектакль в постановке Юрия Любимова «Мастер и Маргарита» - Ред.) за 35 лет, что я ее играл, многому научила, в том числе смирению.

- Поэтому вы редко даете интервью…

- Ну а не о чем говорить. За последние лет десять я ничего не сыграл. В новых спектаклях почти не занят. Я бы и хотел, чтобы работа была, но её нет. Вспоминать былое, роли двадцатилетней-тридцатилетней давности нет смысла. Перед моим юбилеем звонили телевизионщики. Говорят: давайте снимем о вас документальный фильм, пускай о вас расскажет Михаил Боярский… Мне смешно: с Боярским не виделись с окончания съемок «Мушкетёров…», то есть 45 лет. Ну и зачем снимать такое кино?

Роль кардинала Ришелье, фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото: kino-teatr.ru

Роль кардинала Ришелье, фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото: kino-teatr.ru

- Бывает обидно: так долго ничего интересного не предлагают режиссеры?

- Сначала недоумевал, почему бесконечные «творческие лаборатории». Что это за «экспериментальный театр» такой? Внятного объяснения нет. Когда-то Юрий Любимов боролся с партийной цензурой, его спектакли закрывали, снимали… Сейчас другой перекос: можно показывать всё и никакой творческой цензуры. Если это талантливо – дай бог. Но чаще не талантливо, а просто режиссерское самоутверждение, тешение личных амбиций.

Когда к нам пришла Ирина Апексимова, стали выходить спектакли один за другим. Их было много. Но не могу сказать, что хотелось бы в чем-то участвовать, хотя пытался эти спектакли смотреть. Хорошие они или плохие – вопрос субъективный. Они сильно отличаются от того театра, в котором я работал, который любил, когда ждал окончания летнего отпуска, чтобы выйти на сцену. Раз уж вы спросили про обиду, наверное, было бы обидно, если бы выходили постановки, которые считал бы хорошими, а меня в них нет. Обидно другое: что не увидел ни одного спектакля, который бы удивил, потряс, увлек, заинтересовал... При этом к Ирине Апексимовой я отношусь замечательно.

Образ Николая Гоголя в экранизации "Мертвых душ". Фото: kino-teatr.ru

Образ Николая Гоголя в экранизации "Мертвых душ". Фото: kino-teatr.ru

- Роль Кардинала Ришелье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» - ваша визитная карточка. Те роли, которые обычно нравится публике, ненавидят сами артисты. «Ну дался вам этот Афоня!», - не раз с недовольством говорил Леонид Куравлев. Вы как своего Ришелье – любите или нет?

- «Д’Артаньян и три мушкетера» так полюбился публике, что зрители меня знают именно по этому фильму. Я благодарен, что меня не забывают. Понятно, что сегодня на улице уже никто не оборачивается и не останавливает меня, как было раньше. Тогда внимание немного надоедало.

- Как отметите юбилей?

- День рождения – праздник, когда ты молод. Чем старше, тем меньше хочется его отмечать. Поэтому отпраздную скромно со своими близкими. Мой сын Алексей – артист Театра им.Моссовета, двое внуков. Мы очень дружны, я в курсе профессиональной жизни сына, часто с ним говорим о нашей профессии. Она очень специфичная и зависимая. Когда на тебя обрушивается поток предложений, когда играешь по 20 спектаклей в месяц, переезжаешь со съемки на съемку, об этом не задумываешься. Ты в обойме. Актерская профессия имеет смысл, когда все складывается. Но все меняется: предложения иссякают, происходит переоценка. Но то, что тебя не приглашают, не повод для депрессии. Что-то все-таки удалось и слава Богу. Это дает внутреннюю опору, чтобы не впасть в уныние…

КультураЗвезды: юбилеи/дни рождения