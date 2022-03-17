Минобороны России: продвижение войск на Украине за день составило 10 километров

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

- Вооруженные Силы России, продолжая успешное наступление, продвинулись за день на 10 километров и взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор заявил об уничтожении за день авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России украинского вертолета Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пяти украинских беспилотных летательных аппаратов, среди которых один оказался "Байрактар ТБ-2".

Также за сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

Минобороны продемонстрировало видеокадры уничтожения артиллерийской батареи гаубиц украинских националистов.

По позиции был нанесен удар высокоточными снарядами, которые корректируются по лазерному лучу

Ранее военным ведомством России были опубликованы видеокадры, на которых подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) оборудуют в Киевской области блокпосты.

Бойцы ВДВ уже приступили к обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и безопасности передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области.

На блокпостах будут проверять машины и выявлять националистов и диверсантов, которые нападают с оружием на военнослужащих и мирных гранжан.

В это время на территории освобожденных от националистов населенных пунктах проводятся аналогичные проверки жилого сектора.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

182 - украинских самолета и вертолета.

177 - беспилотных летательных аппаратов.

1393 - танка и других боевых бронированных машин.

134 - реактивные системы залпового огня.

523 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1182 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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