От «Макдональдса» до «Адидаса»: Кто заменит компании, уходящие из России

Компания "Макдоналдс" объявила об остановке работы на российском рынке после начала военной спецоперации на Украине. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

McDonald’s, IKEA, Volkswagen, Zara… Больше двух сотен компаний за две-три недели отвернулись от российского рынка!

Тут, правда, нужна оговорка. Многие не ушли навсегда, пока они лишь временно закрылись. Та же IKEA пообещала выплачивать зарплату сотрудникам до 31 мая. С такой же формулировкой сказали «до свидания» McDonald’s и KFC. Так что не придется заново набирать персонал по возвращении на российский рынок, если оно состоится.

А если нет? Пора подумать, можно ли заменить привычные бренды, если они покинут нас навсегда.

ФАСТФУД: ЕСТЬ ЕДА ДРУГАЯ, НО ТОЛЬКО ДОРОГАЯ

Кто «приостановился»:

McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King и другие

С одной стороны, привет, здоровый образ жизни. Есть устойчивое мнение, что фасфуд вреден. С другой, все эти сети общепита - бизнес мирового класса, аналогов которому в России нет. В конце концов, именно благодаря «макдаку» 32 года назад россияне с удивлением узнали, что официанты умеют улыбаться.

Однако власти уверяют, что в той же Москве за год всю сеть «Макдональдс» можно будет заместить отечественными кафешками. Прежде всего потому, что сырье на 99% было российским. И кадры обученные имеются.

Среди претендентов на место McDonald’s называли сеть русской еды «Теремок». Известный сыровар Олег Сирота так и заявил: «Думаю, руководитель «Теремка» Михаил Гончаров вполне справится с руководством российского «Макдональдса». Вот только сам Гончаров не согласен.

- Макдональдс изначально спроектирован технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам, - написал он в соцсетях. - «Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдональдсу», потому что мы так не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга.

В любом случае, без фастфуда мы не останемся. Но это уже будет не Макдональдс. В том числе и по цене. В последние дни перед закрытием обычный Биг Мак стоил 140 рублей, двойной - 199. А вот стартовые цены на бургеры в других сетях:

#FARШ - 390 рублей

BB&Burgers - 420 рублей

BlackStarBurger - 425 рублей

Burger Heroes - 480 рублей

В России полно и других сетей быстрой еды. Для тех, кому не любы бургеры, есть сеть с хот-догами и сэндвичами «Стардог!s». У нее около 800 точек по стране - почти как у «Макдональдса». Никуда не денется «Крошка-картошка». В Питере набирает популярность сеть «Чайная ложка», позиционирующая себя в русской кухне. Ну и конечно, не собирается уходить с рынка (привокзального) дядя Ашот со своей ароматной шаурмой.

- Мы уже пережили пору «безвременно ушедшего хамона» и практика показала, что перестроить свой рацион питания - задача вполне решаемая, - объясняет Елена Бобкова, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности. - В данном случае, скорее всего, придется приучить себя к включению российских марок в повседневное меню. И выбирать продукты, руководствуясь не рекламой, а их энергетической и пищевой ценностью.

Западные сети ресторанов быстрого питания уходят из России, но любимая многими шаурма никуда не денется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОДЕЖДА И ОБУВЬ: ПОКУПАЙ ТУРЕЦКОЕ

Кто «приостановился»:

Uniqlo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Adidas, H&M и другие

Здесь ситуация сложнее, чем с фасфудом. Эксперты сходятся во мнении, что хотя бы на первых порах изобилия привычной приличной одежды не будет. Поэтому сейчас стоит присмотреться к домашнему гардеробу и заодно поискать хорошую швею. А потом рынок сам порешает проблемы.

- Свято место пусто не бывает. Есть огромное количество турецких брендов, которые, кстати, немного представлены в России, но теряются на фоне более крупных игроков, - объясняет вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова.

Привычные бренды можно заменить! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кто был в Турции и совершал набеги на местные магазины, не даст соврать. Mavi, Waikiki, Koton, DeFacto, Colin’s - вот известные многим марки недорогой и неплохой одежды из Турции, которые могут заменить западных «коллег».

И это не говоря уже про Китай и Вьетнам - главные «швейные фабрики» мира. Да и у нас шить умеют. Правда, в основном из импортного материала. В магазине кройки и шитья около моего дома - нитки из Германии, иголки из Тайваня, фурнитура (пуговицы, молнии, шнурки) - из Австралии и Китая. Печаль...

- У нас есть предприятия, производящие нитки, но основная масса сырья - это импорт, - говорит Ольга Драгунова. - Мы сильно от него зависим, но это специфика не только России. Производить нужно там, где дешевле и проще. Растет в Узбекистане или в Индии хлопок, значит, нужно там же строить производство сырья. Но швейное производство необходимо организовать в России. На примере Турции мы видим, как сильно они влились в эту отрасль за последние 20-30 лет.

IT-ТЕХНОЛОГИИ: УХОДИМ В ПИРАТЫ?

Кто «приостановился»:

Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft и другие

Многие эксперты утверждают, что найти аналоги западным программам будет непросто. Например, операционная система Windows от Microsoft стоит на 90% российских компьютеров. Но IT-директор компании HFLabs Александр Беслик считает: без Билла Гейтса не пропадем.

- Если говорить о рядовых пользователях, то замены есть и они уже давно используются в России, - говорит эксперт. - У большинства стояли пиратские программы и они продолжат ими пользоваться. Но помимо операционной системы Windows есть Linux, а Office можно легко заменить на пакет Libre Office или на российский «Мой офис», в котором есть аналоги всех программ.

АВТОМОБИЛИ: КИТАЙСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Кто «приостановился»:

Volkswagen, Suzuki, BMW, Audi, Ford и другие

Не будем впадать в уаз-патриотизм: если западные автомобили «уедут» безвозвратно, многие из них заменить мы не сможем. Но эксперты настроены оптимистично.

- Пока никто из автопроизводителей не заявлял, что не вернется на российский рынок. Уход может быть кратковременным и связанным не с политикой, а с курсами валют и проблемами в поставках. Поэтому мы ожидаем, что замены искать не придется, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Если же уход будет окончательным, то заменить эти марки машин будет нечем. Наш модельный ряд - «Лада-Гранта», «Нива», «УАЗ-Патриот» - рядом не стоит с мировыми автогигантами.

При этом эксперт напоминает: есть еще и Китай с Кореей, которые бросать нас насовсем не собираются. И если найти равноценную замену «Мерседесам» с «Бентли» сложновато, то по недорогим авто те же китайцы очень даже способны конкурировать с Японией и Европой. Chery, Haval, Geely - китайские бренды, которые уже заявили, что останутся в России. И они вполне могут заменить западные авто среднего класса - те же Skoda, Volkswagen, Chevrolet. К слову, в марте Haval увеличил продажи в России на 65%, Chery – на 45%. Да и не все «европейцы» покидают наш рынок: не торопятся уходить Renault, Peugeot, Citroen, Jeep.

Отгрузка произведенных автомобилей китайской марки Geely на белорусском предприятии СЗАО "БелДЖИ". Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

А вот по запчастям ситуация нерадостная. Автопроизводители обязаны в течение 10 лет поставлять запчасти и они, вроде, не отказываются. Но пока есть трудности с доставкой (авиасообщения с Европой нет), да и курс рубля скачет. Поэтому комплектующие к нам пока не везут. Ждем решения «самолетного вопроса».

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ: К ТРОЙНОМУ ОДЕКОЛОНУ НЕ ВЕРНЕМСЯ

Кто «приостановился»:

L'Oreal, Chanel, Guerlain, Yves Saint Laurent, Estee Lauder и другие

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова не видит проблем в возможном уходе известных марок. Напротив, это шанс для наших парфюмеров, которые давно выпускают достойную продукцию. И это не «Красная Москва» или «Ландыш серебристый».

Вот, например, вы слышали про Anna Zworykina Perfumes, Сosmogonia (Brocard), Holynose, le re noir, Magma Perfumes? Все это российская продукция, пользующаяся спросом за рубежом.

- У нас несколько сотен производителей на рынке, а брендов - тысячи, - рассказывает Александра Скоробогатова. - В России очень много разнообразной косметики и потребитель найдет продукт на любой вкус и кошелек.

- А что они могут предложить взамен иностранным брендам?

- В косметике нет понятия замены. В этом продукте много индивидуальных сочетаний – от ингредиентов, упаковки до вкуса самого клиента. Каждый выбирает сам для себя.

Впрочем, «замена» может и не понадобиться. Чтобы узнать, какие бренды все-таки остаются в России, я обзвонила основные торговые сети парфюмерной и косметической продукции. К моему удивлению, консультанты ответили, что контракты с западными поставщиками не разорваны. Lacoste, Givenchy, Lanvin, Dolce&Gabbana, Dior и многое другое - все в наличии, выбирай на вкус. Цены, правда, сильно выросли и меняются чуть ли не каждый день.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Полки опустеют, но ненадолго»

- Ситуация, на самом деле, не критичная, - уверен финансовый аналитик Владимир Левченко. - Да, на некоторое время полки опустеют. Но это ненадолго. Быстрее всего восстановится то, чьи аналоги можно произвести в России. Чуть дольше будет длиться процесс замены ушедших товаров такими аналогами из стран, не поддержавших санкции. Остальное завезем в обход через третьи страны, но с дополнительными издержками по логистике и организации платежей. Плюс из-за скачка валюты часть товаров сильно подорожает и станет менее доступна большинству населения.

А конкуренция? Как ни крути, но чем сильнее конкуренция, тем качественнее продукт. И западные компании задавали тон.

- Безусловно, рыночная конкуренция важна, - говорит старший директор по работе с клиентами исследовательской компании «Ромир» Ксения Пайзанская. – Но за последние 20 лет в нашей стране появилось много отечественных производителей и российских сетей, которые имеют хорошую долю рынка и выпускают конкурентный продукт. И даже если им придется соревноваться только с соотечественниками, это не скажется на качестве.