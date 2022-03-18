Ситуация на Украине, последние новости на 18 марта 2022 года: Зеленскому предрекают капитуляцию, а Байден лицемерно оскорбляет Путина

Президент США Джо Байден на камеру назвал Владимира Путина «военным преступником». Фото: REUTERS

Южане спасают Донбасс

Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям с начала спецоперации доставило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Это продукты и предметы первой необходимости. Колонны с гуманитаркой формируют в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму. Лишь за последнюю неделю полсотни машин двух спасцентров МЧС доставили в Донецк и Луганск и ряд областей юго-востока Украины более 500 тон гуманитарных грузов.

Рогозин уличает Байдена

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, услышав обвинения Джо Байдена в адрес Владимира Путина, которого тот назвал «военным преступником», нашел архивную видеозапись, где будущий президент США признается, что именно он предложил ударить по Белграду в 1999-м. А также отправить пилотов американских ВВС бомбить мосты через Дунай. «На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил», — резюмировал руководитель Роскосмоса.

Зеленскому снится Рейган

Глава Украины считает себя исторической личностью. И когда звонит канцлеру Германии Шольцу, то озвучивает такой текст: «Один бывший актёр, президент США Рональд Рейган, сказал в Берлине: «Господин Горбачёв, снесите эту стену». И я говорю это вам, дорогой канцлер Шольц: снесите эту стену! Дайте Германии лидирующую роль, чтобы ваши потомки гордились вами. Поддержите Украину, помогите нам остановить эту войну!». Но Рейган покинул съемочную площадку задолго до своего президентства, а вот у Зеленского переход случился чересчур быстро.

Лукашенко ждет капитуляцию

Александр Лукашенко заявил, что скоро операция на Украине завершится. Также лидер Белоруссии считает, что если Киев не подпишет договор с Москвой, то потом «придется подписать акт о капитуляции». Батька полагает, что Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора. А «если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим. Они 23-24 февраля планировали нанесение удара по территории Беларуси. С четырех точек. Мы это предотвратили».

Женевскую конвенцию не соблюдают

Уважать права российских военнопленных призвала Киев правозащитная организация Human Rights Watch. Эту международную структуру тревожит, что СБУ ведет Telegram- канал с более чем 860 тысячами подписчиков, где размещает видео с захваченными военнослужащими из России, которые раскрывают свои имена, имена и адреса своих родителей. Эти ролики также распространяются в других соцсетях. Публичное унижение военнопленных и раскрытие подробностей об их личных данных недопустимо, это нарушение Женевской конвенции, полагают в Human Rigts Watch.

Дипломаты бегут с золотом

На украинском пункте пропуска Ягодин следователи Государственного бюро расследований при досмотре дипломатического микроавтобуса обнаружили 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов, более 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмма и огромное количество сигарет. Все это пытался вывезти украинский дипломат, работавший в одной из стран ЕС. Не добежал, не докурил.

Британцы тянутся к Украине

Лондон отправляет в Польшу сотню своих военнослужащих и комплекс ПВО Sky Sabre. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. Главав британского военного ведомства посетил Варшаву для переговоров по ситуации на Украине. Накануне он принял участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. По ее итогам командованию альянса начнет пересматривать оборонную стратегию на фоне «новой реальности».

Десант ставит блок-посты

В Киевской области подразделения ВДВ России выставили блокпосты. Их задача - обеспечить безопасность движения по дорогам общего пользования. Причем безопасность не только для прохождения воинских колонн но и для спокойного курсирования по этим же трассам жителей населенных пунктов Киевской области.

Пентагон и патогены

По данным Минобороны РФ, 24 февраля сотрудники украинских биолабораторий уничтожили особо опасные патогены. Среди них были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Кстати, соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между Пентагоном и Минздравом Украины. Но реальным получателем средств были лаборатории украинского Минобороны. Они были расположены в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем их финансирования составил $32 млн.

Путин поговорил с Эрдоганом

Президент Турции выразил российскому коллеге признательность за содействие в эвакуации турецких граждан с территории Украины. А их смогли вывезти около 15 тысяч!

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 17 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 марта 2022 года (подробнее)

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