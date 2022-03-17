Врач раскрыл новые данные о больной сифилисом экс-жене Андрея Аршавина

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина изуродована болезнью. По словам Алисы Казьминой, родная мать заразила ее сифилисом и гепатитом С через "отравленную иглу". Женщина публикует в блоге фотографии провалившегося носа. Недавно она показала результат одной из пластических операций. Меж тем пластический хирург Давид Погосян высказался о болезни несчастной, раскрыв новые данные.

Бывшая жена Андрея Аршавина заявила о том, что у нее сифилис третичной стадии. На этом этапе у больных людей разрушаются кожные покровы. Публика, с трепетом следящая за состоянием венерически больной Алисы Казьминой, задается вопросом - возможно ли провести годы в неведении?

Пластический хирург Давид Погосян усомнился, что Казьмина говорит правду. Он полагает, что экс-супруга футболиста, мягко говоря, преувеличивает информацию о своем здоровье.

"Сифилис якобы поразил ее нос, и из-за этого ей пришлось делать операцию. Любой врач понимает, что для поражения кожи и слизистой должен развиться третичный сифилис. В современном мире третичный сифилис практически ни у кого не развивается. Ну, у асоциальных людей, возможно", - размышляет доктор.

В среднем третичный сифилис развивается у пациентов в течение пяти-десяти лет, а то и дольше. И это при условии, что пациент не получает никакого лечения, и болезнь расползается по телу беспрепятственно.

Но многодетная мама за эти годы рожала детей и попадала в больницы, а значит, сдавала анализ крови, в том числе и на венерические болезни. "Анализ на реакцию Вассермана, который показывает сифилис, делается практически при каждом исследовании, при каждой госпитализации. Уж он точно показал бы, что тест положительный. Сифилис выявили бы на ранней стадии. Плюс в зоне первичного контакта появился бы шанкр, который бы уже сказал о наличии сифилиса", - цитирует Погосяна 5-tv.ru.

Пластический хирург заявил, что третичный сифилис в современном мире у молодой женщины просто не может развиться.